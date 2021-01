Steve Adler, rédacteur en chef de Reuters, quittera ses fonctions en avril

(Reuters) - Stephen J. Adler, rédacteur en chef de l'agence Reuters depuis 2011, quittera ses fonctions le 1er avril prochain.

La recherche de son successeur sera entamée dans les prochains jours, a déclaré mercredi dans un courriel interne Michael Friedenberg, président de Reuters News, qui appartient au groupe Thomson Reuters.

Steve Hasker, PDG de Thomson Reuters, a rendu hommage à "l'avocat inlassable d'un journalisme indépendant et un champion de la liberté de la presse".

Agé de 65 ans, Steve Adler entend se consacrer à l'enseignement et l'écriture. Il continuera également à exercer ses fonctions de président du Reporters Committee for Freedom of the Press.

(Rédaction de Reuters, édité par Jean-Stéphane Brosse)