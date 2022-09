Steve Bannon se rend aux autorités de New York dans l'affaire du mur frontalier

Un coaccusé, WeBuildTheWall Inc, a été accusé dans l'acte d'accusation des mêmes six chefs d'accusation.

Bannon, 68 ans, et trois autres hommes avaient été accusés par les procureurs fédéraux en août 2020 d'avoir fraudé les donateurs dans le cadre d'une collecte de fonds privée de 25 millions de dollars, connue sous le nom de "We Build the Wall", pour aider à construire le mur emblématique de Trump.

Bannon a plaidé non coupable à cette mise en accusation, y compris aux accusations de détournement de près d'un million de dollars pour des dépenses personnelles.

Mais son acte d'accusation a été rejeté après que Trump ait gracié Bannon en janvier 2021, dans les dernières heures de sa présidence.

Les pardons présidentiels, cependant, couvrent les charges fédérales et n'interdisent pas les poursuites au niveau des États.