Steve Hatch, dirigeant de Meta Platforms Inc, sera nommé cette semaine au poste de directeur général de la société britannique d'études de marché en ligne YouGov Plc, a rapporté Sky News jeudi.

La nomination de Hatch pourrait être annoncée à la Bourse de Londres dès vendredi matin et interviendrait six mois après que le PDG et cofondateur de YouGov, Stephan Shakespeare, a annoncé son intention de devenir son président non exécutif, selon le rapport.

YouGov a refusé de commenter le rapport.

Ces derniers mois, l'organisme de recherche a annoncé d'autres changements au sein de son conseil d'administration, en nommant Shalini Govil-Pai, cadre supérieur chez Google, et Devesh Mishra, directeur de la technologie chez Deliveroo, en tant qu'administrateurs non exécutifs, a rapporté Sky News.