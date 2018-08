Stevie Wonder et Jesse Jackson au chevet d'Aretha Franklin

DETROIT, 15 août (Reuters) - Le chanteur Stevie Wonder et Jesse Jackson, figure historique du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, se sont rendus mardi au chevet d'Aretha Franklin, grande voix de la soul gravement malade.

Leur visite a été annoncée par l'impresario de la chanteuse, qui n'a pu voulu donner de précision sur l'état de santé de la "Reine de la Soul", indiquant simplement qu'elle était "gravement malade".

Agée de 76 ans, Aretha Franklin a été placée en soins palliatifs à son domicile, près de Detroit.

Au fil de sa carrière, qui s'étale sur cinquante ans, elle a accumulé les succès comme "I Say A Little Prayer", "Think", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" ou "Respect", reprise d'un titre d'Otis Redding dont elle a fait un chant de ralliement du mouvement d'émancipation de la communauté afro-américaine mais aussi de la cause féministe.

Elle avait participé en janvier 2009 à la première cérémonie d'investiture de Barack Obama, premier président noir des Etats-Unis.

Née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee, élevée à Detroit, Aretha Franklin, fille d'un prédicateur, a fait ses débuts dans un groupe de gospel avant de signer chez Columbia Records en 1961. Ses premiers succès ont suivi son arrivée dans une autre maison de disques, Atlantic Records. (Peter Szekely Henri-Pierre André pour le service français)