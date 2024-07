Le propriétaire d'hôpitaux en faillite Steward Health Care va fermer deux établissements dans le Massachusetts après avoir échoué à trouver un acquéreur, a annoncé la société vendredi.

Steward a déposé son bilan en mai, mettant en vente l'ensemble de ses 31 hôpitaux pour tenter de résorber sa dette de 9 milliards de dollars.

Steward a trouvé des acheteurs pour certains de ses établissements, mais n'a reçu aucune offre pour l'hôpital Carney de Boston ou le Nashoba Valley Medical Center d'Ayer, dans le Massachusetts. Ces deux hôpitaux devraient être fermés d'ici la fin du mois d'août, selon Steward.

"Il s'agit d'une situation difficile et malheureuse, et l'effet qu'elle aura sur nos patients, nos employés et les communautés que nous servons est regrettable", a déclaré M. Steward vendredi.

Steward avait précédemment déclaré au juge chargé de superviser la restructuration de sa faillite qu'elle espérait garder tous ses établissements ouverts tout en les confiant à de nouveaux propriétaires.

L'annonce a été rapidement critiquée par les responsables politiques du Massachusetts, notamment par le gouverneur Maura Healey et la sénatrice Elizabeth Warren, tous deux démocrates.

Mme Healey a imputé les fermetures à la "cupidité et à la mauvaise gestion" du PDG de Steward, Ralph de la Torre, et a déclaré que l'État était prêt à aider les patients et les employés à faire la transition vers de nouveaux hôpitaux.

"Ces hôpitaux ont longtemps servi leurs communautés et leur fermeture ne se résume pas à la perte de lits, de médecins et d'infirmières", a déclaré Mme Healey.

M. De la Torre n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Mme Warren a déclaré que les fermetures étaient "la conséquence directe du pillage effectué par les dirigeants de Steward, les investisseurs privés et les propriétaires d'entreprises aux dépens des patients, des travailleurs de la santé et des communautés du Massachusetts".

Steward, qui appartenait à la société de capital-investissement Cerberus Capital Management jusqu'en 2020, a précédemment vendu les terrains de ses hôpitaux à une société immobilière, ce qui lui a valu des obligations locatives à long terme d'une valeur de plus de 6,6 milliards de dollars et l'a laissée dans une situation financière précaire.

Une commission sénatoriale américaine a délivré jeudi une citation à comparaître à M. de la Torre, lui demandant de témoigner sur le déclin de Steward lors d'une audition publique le 12 septembre.

Steward a déclaré qu'elle coopérerait avec la citation à comparaître et que sa faillite fournirait un niveau de contrôle supplémentaire pour garantir aux parties prenantes que tous les hôpitaux Steward sont sûrs pour les soins aux patients.

"Nous comprenons le désir d'une plus grande transparence concernant notre parcours et la voie à suivre", a déclaré Steward dans un communiqué.