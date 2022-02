Stingray dévoile ses résultats pour le troisième trimestre de 2022

La croissance interne s’est chiffrée à 5,0 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises 1) , ce qui comprend une hausse de 28,1 % aux États-Unis;

Les produits ont augmenté de 4,8 % d’un exercice à l’autre, s’établissant à 76,0 millions de dollars;

Le BAIIA ajusté 2) a diminué de 16,1 % d’un exercice à l’autre, s’établissant à 28,5 millions de dollars;

Le bénéfice net s’est élevé à 12,5 millions de dollars (0,18 $ par action);

Le bénéfice net ajusté 3) a atteint 17,0 millions de dollars (0,24 $ par action);

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 51,6 % d’un exercice à l’autre pour atteindre 24,8 millions de dollars (0,35 $ par action);

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 4) se sont chiffrés à 14,7 millions de dollars (0,21 $ par action);

Le ratio dette nette/BAIIA ajusté 5) pro forma s’est établi à 3,01 fois;

927 800 actions ont été rachetées et annulées pour un total de 6,4 millions de dollars;

691 921 abonnés en streaming, en hausse de 34,3 % d’un exercice à l’autre.

MONTRÉAL, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), important distributeur mondial de marques musicales audio et vidéo, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2022, clos le 31 décembre 2021.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre T3 2022 T3 2021 % Produits 76 040 72 565 4,8 BAIIA ajusté2) 28 504 33 993 (16,1) Bénéfice net 12 546 14 118 (11,1) Par action – dilué (en $) 0,18 0,19 (5,3) Bénéfice net ajusté3) 17 048 21 054 (19,0) Par action – dilué (en $)3) 0,24 0,29 (17,2) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 762 16 333 51,6 Flux de trésorerie disponibles ajustés4) 14 731 19 645 (25,0)





(1) Les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises comprennent les frais d’abonnement et d’utilisation ainsi que les frais fixes facturés aux clients mensuellement, trimestriellement et annuellement pour des services musicaux continus à l’exclusion des crédits accordés aux clients en lien avec la pandémie de COVID-19. Les produits non récurrents proviennent essentiellement de la publicité, des services de soutien et d’installation, du matériel, des frais ponctuels et des activités abandonnées. (2) Le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net (perte) avant le montant net des charges financières (produits financiers), la variation de la juste valeur des placements, les impôts, l’amortissement et les radiations d’immobilisations corporelles, l’amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation, l’amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées et les coûts d’acquisition, les frais juridiques et les charges de restructuration et autres charges (produits). (3) Le bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant la variation de la juste valeur des placements, les pertes (profits) liés à l’évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, l’amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées et les coûts d’acquisition, les frais juridiques et les charges de restructuration et autres charges (produits), déduction faite des impôts connexes. (4) Les flux de trésorerie disponibles ajustés, une mesure non conforme aux IFRS, sont définis comme suit : les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation diminués des dépenses d’investissement, des intérêts payés et du remboursement d’obligations locatives, majorés des coûts d’acquisition, des frais juridiques et des charges de restructuration et autres charges (produits), ajustés pour tenir compte du gain ou de la perte non réalisé sur change et de la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. (5) Le BAIIA ajusté pro forma est défini comme suit : le BAIIA ajusté des 12 derniers mois, plus les synergies et le BAIIA ajusté pro forma pour les mois précédant les acquisitions qui ne sont pas déjà prises en compte dans les résultats.

Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats de la société pour le troisième trimestre : « Je suis heureux de la solide croissance interne de 5 % que nous avons enregistrée au troisième trimestre de 2022, ce qui comprend une hausse de plus de 28 % aux États-Unis d’un exercice à l’autre. Le BAIIA ajusté a diminué d’un exercice à l’autre en grande partie dû à un gain ponctuel provenant d’un règlement intervenu avec la SOCAN au troisième trimestre de l’exercice précédent, et par des investissements significatifs grandissants dans le trimestre considéré pour supporter nos initiatives de croissance stratégique aux États-Unis et pour accélérer le pivot de la société vers le streaming numérique, avec des résultats qui devraient se concrétiser au courant des prochains trimestres. »

« D’un point de vue purement opérationnel, le BAIIA ajusté de 28,5 millions de dollars aurait été relativement stable par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, les produits plus élevés de 4,8 % compensant en grande partie les marges plus faibles attribuables aux investissements accrus aux États-Unis et aux différences dans la combinaison des produits. »

« Pour le troisième trimestre de 2022, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 41,1 millions de dollars en grande partie dû à l’augmentation des produits publicitaires. Le BAIIA ajusté a diminué pour s’établir à 14,6 millions de dollars au troisième trimestre du fait de la hausse des coûts en lien avec le retour graduel aux activités commerciales normales, l’augmentation des investissements aux États-Unis et le rétrécissement de la marge brute en raison de la combinaison de produits. »

Les produits du secteur Radio se sont quant à eux améliorés de 7,9 % d’un exercice à l’autre pour atteindre 34,9 millions de dollars au troisième trimestre, tandis que le BAIIA ajusté a progressé de 9,0 % pour s’établir à 15,0 millions de dollars. Ces résultats financiers ont dépassé ceux des homologues du secteur Radio au Canada et représentent notre meilleure performance trimestrielle des deux dernières années. Les perspectives pour notre secteur Radio demeurent favorables, les marchés finaux n’ayant toujours pas renoué avec leurs niveaux d’avant la pandémie. »

« Après la clôture du trimestre, nous avons conclu l’acquisition transformatrice d’InStore Audio Network, le plus important réseau publicitaire audio en magasin aux États-Unis, qui est implanté dans 16 000 épiceries et pharmacies. En combinant cet actif stratégique à notre plateforme existante, Stingray Affaires est en excellente position pour cibler 250 000 emplacements aux États-Unis et au Canada. Pour Stingray, les produits potentiels par emplacement peuvent enregistrer une croissance exponentielle et générer des marges considérablement plus élevées, puisque nous aidons nos clients à générer des produits supplémentaires. »

« Enfin, le nombre d’abonnés aux services de vidéo sur demande a passé le cap des 691 000 abonnés au troisième trimestre de 2022, en hausse de 34 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent et de 13 % par rapport au trimestre précédent. Nous nous attendons à atteindre notre objectif d’un million d’abonnés au cours des deux prochaines années. Du côté des produits publicitaires, le rythme atteint au troisième trimestre a été supérieur à 10 millions de dollars, soutenu par l’importante croissance enregistrée en regard de l’exercice précédent. L’acquisition d’InStore Audio Network nous permettra également d’accroître les produits publicitaires à l’avenir. »

« Bref, la réorientation de nos activités vers des produits stratégiques tirés du contenu numérique est en plein essor et gagne du terrain, la croissance accélérée des nouvelles sources de produits suppléant largement à la baisse de nos sources de produits traditionnelles », a conclu M. Boyko.

Résultats du troisième trimestre



Les produits du troisième trimestre de 2022 ont progressé de 3,4 millions de dollars, ou 4,8 %, pour atteindre 76,0 millions de dollars, en comparaison de 72,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021. L’augmentation traduit d’abord et avant tout l’assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et le retour à des activités commerciales normales ainsi qu’une augmentation des produits publicitaires du secteur Diffusion et musique pour entreprises.

Pour le troisième trimestre de 2022, les produits générés au Canada ont augmenté de 2,0 millions de dollars, ou 4,2 %, pour s’établir à 49,4 millions de dollars, contre 47,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. La croissance reflète principalement l’assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et le retour à des activités commerciales normales. Les produits générés aux États-Unis se sont améliorés de 2,7 millions de dollars, ou 25,7 %, pour atteindre 13,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, comparativement à 10,7 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La croissance des produits est essentiellement attribuable à la hausse des produits provenant des abonnements ainsi qu’à la croissance interne des produits publicitaires. Les produits générés dans les autres pays au troisième trimestre de 2022 ont diminué de 1,3 million de dollars, ou 8,8 %, passant de 14,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2021 à 13,2 millions de dollars, la variation étant essentiellement attribuable à une diminution des produits tirés des chaînes audio et à l’incidence négative des taux de change.

Au troisième trimestre de 2022, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 0,9 million de dollars, ou 2,3 %, passant de 40,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2021 à 41,1 millions de dollars. L’amélioration s’explique en grande partie par une hausse des produits publicitaires. Les produits du secteur Radio ont progressé de 2,5 millions de dollars, ou 7,9 %, pour atteindre 34,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, comparativement à 32,4 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à l’assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et au retour à des activités commerciales normales.

Le BAIIA ajusté2) s’est élevé à 28,5 millions de dollars, soit 37,5 % des ventes, au troisième trimestre de 2022, comparativement à 34,0 millions de dollars, soit 46,8 % des ventes, au troisième trimestre de 2021. La diminution est surtout imputable à un gain en lien avec un règlement intervenu avec la SOCAN au troisième trimestre de 2021 et à la hausse des coûts d’exploitation, en raison de l’assouplissement graduel des restrictions liées à la COVID-19 et du retour aux activités commerciales normales. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le versement d’une prime spéciale aux employés au troisième trimestre de 2021.

Le bénéfice net s’est élevé à 12,5 millions de dollars, ou 0,18 $ par action, au troisième trimestre de 2022, comparativement à 14,1 millions de dollars, ou 0,19 $ par action, au troisième trimestre de 2021. La baisse reflète essentiellement le fléchissement des résultats d’exploitation, contrebalancé en partie par une variation positive de la juste valeur des placements à la suite de la perte découlant de la vente de titres de AppDirect Inc au troisième trimestre de 2021.

Le bénéfice net ajusté3) a atteint 17,0 millions de dollars, ou 0,24 $ par action, au troisième trimestre de 2022, contre 21,1 millions de dollars, ou 0,29 $ par action, pour la même période de l’exercice précédent. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des résultats d’exploitation et par le recul du profit de change, facteurs contrebalancés en partie par la diminution de la charge d’impôt et des charges d’intérêts.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 24,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, en comparaison de 16,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. La hausse s’explique avant tout par une variation positive des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation, neutralisée en partie par le recul des résultats d’exploitation et la comptabilisation d’un profit de change moins élevé. Les flux de trésorerie disponibles ajustés4) ont atteint 14,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2022, comparativement à 19,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Cette variation s’explique essentiellement par le repli des résultats d’exploitation et la hausse de l’impôt sur le résultat payé, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des intérêts payés.

Au 31 décembre 2021, la société disposait de 11,3 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, d’une dette subordonnée de 25,4 millions de dollars ainsi que de facilités de crédit de 318,0 millions de dollars, dont une tranche d’environ 120,7 millions de dollars était disponible. Au 31 décembre 2021, le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma5) s’établissait à 3,01 fois, comparativement à 2,81 fois au 31 mars 2021.

Déclaration de dividende



Le 8 février 2022, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 15 mars 2022 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 28 février 2022.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture



Le 5 janvier 2022, la société a annoncé son acquisition d’InStore Audio Network, le plus important réseau publicitaire audio en magasin aux États-Unis, qui s’adresse à quelque 100 millions de consommateurs chaque semaine dans plus de 16 000 épiceries et pharmacies à l’échelle du pays, pour une contrepartie totale d’environ 59,0 millions de dollars, sous réserve d’un mécanisme d’indexation précis prévu en vertu de l’accord.

Le 22 décembre 2021, la société a annoncé l’ajout du détaillant à bas prix canadien Dollarama à son réseau multimédia commercial. En vertu de cette entente, Stingray produira des publicités audio numériques qu’elle intégrera de façon dynamique dans les magasins Dollarama connectés au réseau multimédia alimenté par la technologie de diffusion exclusive de Stingray.

Le 20 décembre 2021, la société a annoncé le lancement d’Alexa Karaoke présenté par Yokee sur les appareils Echo Show et Fire TV au Royaume-Uni et en Espagne.

Le 30 novembre 2021, la société a signé un accord de distribution de chaînes pour l’Amérique du Nord et le Royaume Uni avec View TV Group pour diffusion sur sa plateforme Kapang CTV. L’accord de distribution rend les chaînes musicales sur demande de Stingray disponibles sur la plateforme Kapang CTV.

Le 29 novembre 2021, la société a annoncé le lancement d’un partenariat d’affichage audio numérique dynamique (AOOH pour Audio Out of Home) avec Hivestack au Canada. L’intégration du lecteur exclusif multimédia en continu de Stingray dans les solutions technologiques de monétisation de Hivestack, y compris le serveur publicitaire et la plateforme côté offre, permettra à l’inventaire AOOH d’être disponible en programmatique pour la première fois au Canada.

Le 9 novembre 2021, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende a été versé le 15 décembre 2021 aux actionnaires inscrits le 30 novembre 2021.

Le 19 octobre 2021, la société a annoncé qu’elle avait réussi à augmenter et à prolonger ses facilités de crédit existantes, lui permettant d’obtenir des liquidités additionnelles pour ses opérations et ses activités de fusion et acquisition. Ces facilités de crédit de 442,5 millions de dollars sont composées d’une facilité de crédit renouvelable de 375,0 millions de dollars et d’un emprunt à terme de 67,5 millions de dollars, tous deux arrivant à échéance en octobre 2026. Les modalités renouvelées permettent l’obtention de crédit supplémentaire pouvant atteindre 100,0 millions de dollars sur demande, sous réserve de conditions prédéterminées. La dette subordonnée préexistante de 32,0 millions de dollars arrivant à échéance en octobre 2023 et les facilités de crédit décrites ci-dessus représentent une flexibilité totale d’un maximum de 574,5 millions de dollars.

À propos de Stingray



La société montréalaise Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra–HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applications musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’abonnés (ou utilisateurs) dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray.

Information prospective



Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2021, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com . Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS



La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois. Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS.

Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.





Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net ajusté avec le bénéfice net

3 mois 9 mois 31 déc.

2021 31 déc.

2020 31 déc.

2021 31 déc.

2020 (en milliers de dollars canadiens) T3 2022 T3 2021 Cumul 2022 Cumul 2021 Bénéfice net 12 546 14 118 28 821 33 027 Charges financières (produits financiers), montant net 1 999 (1 290 ) 6 888 6 085 Variation de la juste valeur des placements 3 2 434 (10 ) 3 787 Impôts 4 115 4 900 8 822 11 913 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 2 237 2 894 7 207 8 571 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 281 1 399 3 875 4 224 Amortissement d’immobilisations incorporelles 4 669 5 478 15 223 16 076 Rémunération fondée sur des actions 216 231 576 616 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 659 1 780 4 049 4 408 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (produits) 779 2 049 2 795 1 923 BAIIA ajusté 28 504 33 993 78 246 90 630 Charges financières (produits financiers), montant net, à l’exclusion des pertes liées (profits liés) à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés (2 247 ) (1 727 ) (8 135 ) (9 405 ) Impôts (4 115 ) (4 900 ) (8 822 ) (11 913 ) Amortissement d’immobilisations corporelles et radiations (2 237 ) (2 894 ) (7 207 ) (8 571 ) Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation (1 281 ) (1 399 ) (3 875 ) (4 224 ) Charge d’impôts liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des immobilisations incorporelles, aux pertes liées (profits liés) à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés ainsi qu’aux coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (produits) (1 576 ) (2 019 ) (5 598 ) (5 643 ) Bénéfice net ajusté 17 048 21 054 44 609 50 874





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois 9 mois 31 déc.

2021 31 déc.

2020 31 déc.

2021 31 déc.

2020 (en milliers de dollars canadiens) T3 2022 T3 2021 Cumul 2022 Cumul 2021 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 762 16 333 61 536 79 732 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (2 181 ) (1 849 ) (6 618 ) (3 761 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (276 ) (649 ) (779 ) (1 119 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (2 058 ) (1 838 ) (6 261 ) (5 061 ) Intérêts payés (3 868 ) (6 312 ) (10 993 ) (12 911 ) Remboursement d’obligations locatives (1 130 ) (1 255 ) (3 741 ) (3 912 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation (1 533 ) 15 858 7 595 10 976 Perte non réalisée sur change 236 (2 692 ) 1 566 (5 316 ) Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (produits) 779 2 049 2 795 1 923 Flux de trésorerie disponibles ajustés 14 731 19 645 45 100 60 551



Rapprochement du BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2021 31 mars

2021 BAIIA ajusté des douze derniers mois (DDM)2) 101 884 114 268 Synergies et BAIIA ajusté2) pour les mois précédant les acquisitions d’entreprises et les placements dans des entreprises associées qui ne sont pas déjà pris en compte dans les résultats 19 500 190 Fermetures obligatoires de magasins en raison de la COVID-19 ayant nécessité le report de mises en œuvre et de déploiements 3 051 1 825 BAIIA ajusté pro forma2) 124 435 116 283 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma2) 3,01 2,81

