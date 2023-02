Stoltenberg ne compte pas prolonger son mandat à la tête de l'Otan - porte-parole

BERLIN, 12 février (Reuters) - Le mandat de Jens Stoltenberg en tant que secrétaire général de l'Otan prendra fin comme prévu en octobre, a déclaré une porte-parole de l'alliance, alors que le journal allemand Welt am Sonntag a évoqué une reconduction.

"Le mandat du secrétaire général Jens Stoltenberg a été prolongé à trois reprises et il a effectué au total quasiment neuf ans", a dit Oana Lungescu, porte-parole de l'Otan, samedi soir.

"Le mandat du secrétaire général arrive à échéance en octobre de cette année et il n'a pas l'intention de solliciter une nouvelle prolongation de son mandat."

Citant des sources diplomatiques, Welt am Sonntag avait auparavant rapporté que le mandat de Jens Stoltenberg serait prolongé jusqu'en avril 2024 en raison de sa "réussite exceptionnelle" et afin de garantir la stabilité de l'alliance alors que le conflit perdure en Ukraine.

Le mandat de Jens Stoltenberg, économiste de formation qui a été Premier ministre de Norvège de 2000 à 2001 et de 2005 à 2013, a déjà été prolongé l'an dernier. (Reportage Riham Alkousaa et Sabine Siebold; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)