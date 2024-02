11 février (Reuters) - Suggérer que les alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) pourraient manquer à leur obligation de protection sape les fondements de l'alliance et met en danger les militaires américains et européens, a déclaré dimanche Jens Stoltenberg dans un communiqué.

Le secrétaire général de l'Otan répondait ainsi à des propos de Donald Trump, qui a déclaré qu'il ne garantirait pas la protection de l'Otan face à la Russie s'il était réélu.

Lors d'un meeting en Caroline du Sud samedi, l'ancien président américain, qui brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis, a relaté une réunion avec des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Otan alors qu'il était en fonctions.

Le président "d'un gros pays", a-t-il raconté, s'est levé et a demandé : "Eh bien monsieur, si on ne paye pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez?"

Donald Trump a dit avoir répondu : "Non je ne vous protégerais pas. En fait, je les encouragerais à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer."

L'ancien président américain a régulièrement accusé ses alliés de l'Otan de ne pas suffisamment contribuer au budget de l'Alliance atlantique.

"Toute attaque contre l'Otan entraînerait une réponse unie et puissante", souligne Jens Stoltenberg dans son communiqué.

Le porte-parole de la Maison blanche, Andrew Bates, avait déclaré samedi dans un communiqué qu'"encourager l'invasion de nos alliés les plus proches par des régimes meurtriers" était "consternant et insensé".

Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a précisé dimanche sur LCI que Donald Trump faisait en fait référence à un échange en 2020 avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, au sujet de la défense de l'Union européenne. (Reportage Tassilo Hummel, version française Sophie Louet)