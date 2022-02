Stonebranch annonce une croissance record en 2021, bien positionnée pour 2022

Stonebranch communique une expansion et des bénéfices sans précédent stimulés par de nouveaux clients institutionnels, des améliorations majeures de produits et sa nouvelle plateforme d'intégration

ALPHARETTA, Géorgie, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé sa meilleure année de croissance et de chiffre d'affaires en 2021, stimulée par de nouvelles relations avec les clients, le lancement d'une plateforme d'intégration améliorée et la version 7.0 du Stonebranch Universal Automation Center (UAC).



En 2021, Stonebranch a ajouté plus de nouveaux clients que jamais auparavant, alimentant ainsi les revenus les plus élevés de la société depuis sa création en 1999. Ces sociétés représentent une large gamme de secteurs, notamment la finance, les biens de consommation emballés et l'énergie, mais beaucoup partagent une motivation similaire pour améliorer le contrôle, la connectivité et l'observabilité des charges de travail automatisées dans des environnements informatiques hybrides de plus en plus complexes.

« 2021 a encore été une excellente année pour Stonebranch, et 2022 est sur le point d'être encore meilleure », a commenté Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Davantage de nouvelles entreprises ont ajouté Stonebranch à leur pile technologique d'automatisation et d'orchestration informatique par rapport à n'importe quelle autre année dans l'histoire de la société. En outre, nous avons continué à renforcer nos relations avec nos clients existants, en maintenant un taux de rétention de plus de 99 %. Les solides performances de 2021 témoignent de l'expertise et du dévouement de notre équipe. Nous avons bâti une culture qui vise à aider les équipes informatiques à réaliser ce dont elles ont besoin aujourd'hui et ce dont elles auront besoin à l'avenir. »

L'UAC permet aux entreprises d'orchestrer des processus informatiques automatisés et des charges de travail en temps réel dans des environnements sur site, cloud et conteneurisés. Stonebranch propose des solutions avancées d'automatisation du cloud et d'orchestration de pipelines de données, qui sont également prises en charge par des intégrations tierces nouvelles et améliorées disponibles sur la nouvelle plateforme d'intégration. Ce marché à la pointe de l'industrie offre des extensions téléchargeables qui connectent l'UAC aux technologies populaires, y compris :

Fournisseurs de services Cloud : Amazon AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure

Outils de pipeline de données : Databricks, Informatica, Kafka, Snowflake

Plateformes de développement : Ansible, Docker, GitHub, Jenkins, Kubernetes, Red Hat OpenShift

Applications commerciales : Microsoft Power BI and Teams, Oracle Peoplesoft, SAP, Slack

En 2021, Stonebranch a été reconnue par des analystes de premier plan et des plateformes d'examen technologique. Gartner a nommé Stonebranch fournisseur représentatif dans deux rapports : Hype Cycle for I&O Automation et Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms. EMA a reconnu Stonebranch comme un leader de valeur dans son rapport semestriel Radar pour l'automatisation de la charge de travail.En outre, Stonebranch a été récompensée en 2021 par PeerSpot (anciennement IT Central Station) et un leader du réseau d'automatisation de la charge de travail G2.

Damiani a poursuivi : « Stonebranch est un fournisseur de solutions d'automatisation informatiques de confiance. Travaillant côte à côte avec les équipes d'E&O, de données, de développement et de cloud, nous avons développé une plateforme que nos utilisateurs exploitent pour décomposer les silos d'automatisation tout en favorisant la collaboration d'une manière qui connecte les initiatives stratégiques. »

Stonebranch a augmenté sa base d'employés en 2021, élargissant ainsi la taille de ses bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Grèce, en Macédoine et en Malaisie. En mars, Stonebranch a renforcé son équipe de direction en nommant Peter Baljet au poste de directeur technologique. M. Baljet apporte sa vaste expérience dans le développement de technologies basées sur le cloud, ainsi que dans la planification et l'exécution de stratégies de transformation du cloud.

Sous la direction de M. Baljet, Stonebranch a apporté des améliorations significatives en glissement annuel au centre d'automatisation universel. Ces améliorations aident les entreprises à combler le fossé entre leurs environnements sur site et cloud, permettant aux organisations de stimuler l'agilité axée sur le client dans le cadre de leurs initiatives CloudOps, DataOps et DevOps, entre autres.

« Nous sommes convaincus que 2022 apportera une nouvelle année solide de mises à niveau aux utilisateurs de l'UAC. Les prochaines versions de l'UAC comprendront des améliorations de l'expérience utilisateur, des capacités de visualisation des données améliorées et un développement continu de l'intégration avec des outils tiers », a conclu M. Damiani.

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.