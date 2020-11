Stonepeak achète Astound Broadband pour 8,1 milliards de dollars

New York (awp/afp) - La société d'investissement Stonepeak Infrastructure Partners a annoncé dimanche le rachat du câblo-opérateur Astound Broadband pour 8,1 milliards de dollars, dette incluse.

Astound Broadband est, selon un communiqué, le sixième câblo-opérateur du pays et gère les fournisseurs de services internet, de télévision et de téléphonie pour particuliers et entreprises RCN, Grande, Wave et enTouch.

Il sert au total plus d'un million de clients dans plusieurs zones du pays, dont Chicago, New York, Washington et la Californie.

Selon le Wall Street Journal, le montant de l'acquisition comprend 4,5 milliards de dollars de dette.

Astound Broadband est actuellement sous le contrôle de la société de capital-investissement TPG Capital et de l'entreprise spécialisée dans la gestion de câblo-opérateurs Patriot Media Management.

TPG Capital avait racheté RCN et Grande Communications en 2017, Wave Broadband en 2018 et finalement EnTouch Systems en septembre.

Sous le contrôle de Stonepeak, Patriot Media Management restera impliquée dans la gestion d'Astound Broadband.

La transaction, soumise à l'approbation des autorités de supervision, devrait se finaliser au deuxième trimestre 2021.

Stonepeak, basé à New York, est spécialisé dans les investissements liés aux infrastructures, dont les infrastructures numériques. La société a déjà placé de l'argent dans des entreprises centrées sur les centres de données, la fibre ou les connections sans fil.

afp/fr