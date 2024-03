Les investisseurs sont un peu longs à la détente en ce moment, comme l'a démontré la séance d'hier. Ils pourront tester leurs réflexes en début d'après-midi avec de nouvelles statistiques aux Etats-Unis. En attendant, on va faire une petite introspection dans leur tête, à ces investisseurs, mais aussi parler des vilaines entreprises chinoises et de records sur le CAC40.

Les marchés boursiers américains ont donné l'impression hier d'avoir réagi avec 24h00 de retard aux indicateurs macroéconomiques publiés mardi. Je rembobine un peu (note des vieux un peu dépassés aux jeunes incultes : rembobiner signifie revenir en arrière, quand les films et la musique se lisaient sur des gros trucs en plastique dur qui n'étaient pas encore des smartphones). Mardi, le Département US du travail a annoncé que l'inflation de février était un peu plus élevée que prévu. Flûte alors, voilà qui remettait en question la baisse des taux imminente de la Fed ! Et puis en fait non, les marchés ont décidé qu'ils n'en avaient pas grande chose à faire. Finalement, la baisse des taux de la Fed, c'est comme la récession inévitable aux Etats-Unis et le respect des promesses électorales : on les attend mais elles n'arrivent jamais.

Tout ça pour dire que mardi, les actions ont progressé en mode "osef" (on s'en fout, un terme que les vieux utilisent pour faire jeune). Mais hier, quelqu'un a eu l'air de se réveiller en disant "mais au fait, Maurice, elles étaient pas si bonnes les statistiques de mardi. Imagine l'inflation reprend, les salaires recommencent à monter parce que plus personne ne veut travailler puisque c'est plus facile de gagner de l'argent avec du bitcoin. Et puis du coup la Fed doit relever ses taux à 8%. L'immobilier s'effondre, l'économie aussi, on va tous y passer". Bon, n'allons pas jusque-là, mais on a assisté à une petite prise de conscience du risque quand même. Les rendements obligataires ont finalement accéléré à leur plus haut de quinze jours et les actions technologiques américaines ont repiqué du nez. Bilan des courses, -0,2% pour le S&P500 et -0,8% pour le Nasdaq 100. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme, mais un petit effet rétro plutôt en phase avec les données.

En Europe, c'était un peu la foire. Le Bénélux et la Scandinavie ont reculé, l'Allemagne n'a rien fait et la France a terminé sur un record avec un CAC40 à 8138 points, dopé par BNP Paribas et Schneider, avec le soutien bienveillant du secteur du luxe qui profite toujours des espoirs de reprise en Chine (que j'aurais pu ajouter à la liste des trucs qu'on attend mais qui n'arrivent pas).

Les craintes ou les non-craintes des investisseurs concernant l'évolution des prix aux Etats-Unis, et donc la trajectoire de la politique monétaire, seront une nouvelle fois testées aujourd'hui. Le marché prendra connaissance en début d'après-midi de l'indice des prix à la production de février, pour affiner le pronostic des prix à la consommation. Il y aura aussi les dépenses des ménages de février et les dernières inscriptions hebdomadaires au chômage pour compléter le tableau. Reste à savoir si la réaction aura lieu aujourd'hui ou s'il faudra encore attendre 24h00.

Voilà pour la partie comtemplativo-narrative. Je complète ce matin avec un papier de recherche publié par UBS en début de semaine, qui m'a paru intéressant parce qu'il permet de mieux cerner l'état d'esprit des marchés. En gros, c'est un résumé de ce que pensent les importants investisseurs clients de la banque suisse après une série de rencontres en Europe et en Amérique du nord.

Pour commencer, les interlocuteurs sont optimistes et ne croient plus à un ralentissement économique marqué. Si ça peut vous rassurer, ils ont aussi l'air de ne pas vraiment savoir quoi faire avec l'IA pour le moment (hors semiconducteurs, voir plus bas). Les investisseurs se demandent à peu près tous si la hausse technologique peut se poursuivre (d'ailleurs UBS leur répond oui, et voit plus la phase actuelle ressembler à 1997/1998 qu'à 2000, encore une référence pour les anciens, décidément).

Elément intéressant qui n'a rien à voir avec ce qui précède, les investisseurs estiment que les indicateurs PMI sont de moins en moins pertinents pour juger de la santé des secteurs cycliques et des marchés (les PMI et le PIB sont découplés dans des proportions record). Commentaire pertinent d'UBS à ce sujet, les valeurs cycliques sont de plus en plus motivées par des facteurs structurels comme l'électrification et l'automatisation, tandis que de nombreuses valeurs défensives sont considérées comme structurellement fragiles (biens de consommation de base, parties des services publics, équipements de santé, produits pharmaceutiques hors GLP1). Comme souvent, les secteurs qui n'ont pas fait l'objet de questions sont ceux qui ne font pas vibrer les investisseurs : les télécoms, les boissons et les services collectifs.

Enfin, et ça ne surprendra personne, UBS souligne qu'il existe un très large consensus acheteur sur les semiconducteurs, Microsoft et les biens d'équipement (les investisseurs adorent Schneider). Ah, et j'oubliais, les investisseurs n'ont pas peur de Trump, qui est perçu comme généralement bon pour les actions (ce fut le cas en 2016 au début de son mandat). Mais on sait bien que, statistiquement, un démocrate ou un républicain à la Maison Blanche n'a pas grande importance pour Wall Street. Ils sont davantage préoccupés par les ambitions chinoises à Taiwan (pas vraiment pour Taiwan en soi, les investisseurs n'ont pas de cœur, mais surtout pour Taiwan Semiconductor, qui produit la grosse majorité des puces utilisées dans le monde).

Dans le reste de l'actualité du jour, ByteDance joue gros au sénat américain, après que la chambre des représentants a adopté un projet de loi visant à interdire TikTok aux Etats-Unis, à moins que son propriétaire chinois ne vende l'application de partage de vidéos. La tension sino-américaine est aussi visible autour de la société de biotechnologie Wuxi Apptec, après que l'organisation professionnelle Biotechnology Innovation Organization a décidé de retirer au laboratoire sa qualité de membre. Pour en finir avec le protectionnisme, Nippon Steel et US Steel ont perdu du terrain à cause de rumeurs selon lesquelles la Maison Blanche se prépare à publier une déclaration d'inquiétude concernant le projet de rachat de l'Américain par le Japonais.

En Asie Pacifique, le Nikkei 225 redresse un peu la tête de 0,3% ce matin, même si les investisseurs craignent toujours la fin de la politique de taux d'intérêts négatifs de la Banque du Japon, qui tranchera la semaine prochaine. La Chine perd du terrain, avec des baisses de 0,5% sur le continent et de 1% à Hong Kong, alors que le flou demeure toujours sur la relance économique et la santé des promoteurs immobiliers. La Corée du Sud, l'Inde et, dans une moindre mesure, l'Australie, sont en hausse. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers.

Le CAC40 a démarré la séance en hausse de 0,2% à 8157 points. Le SMI s'adjuge 0,01% à 11 790 points. Le Bel20 a du mal à coter à cause d'Anheuser-Busch Inbev (placement de titres Altria).

Les temps forts économiques du jour

Cap sur les Etats-Unis avec les nouvelles demandes d'allocations de chômage, l'indice des prix à la production et les ventes au détail avancées (13h30). Les stocks d'entreprises suivront (15h00). Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,0941 USD. L'once d'or atteint 2170 USD. Le pétrole est en phase de rebond, avec un Brent de Mer du Nord à 84,06 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,39 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,20%. Le bitcoin s'échange à 73 044 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Assystem cible une hausse de marge opérationnelle d'activité en 2024.

BioMérieux vise une hausse de ses résultats en 2024.

ID Logistics a amélioré ses marges en 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)

Air Liquide annonce la cession d'activités dans douze pays d'Afrique à Adenia Partners.

Engie conclut des contrats de vente à terme du solde de sa participation dans GTT, soit 5,4% du capital. La société a placé une première série de 2 millions d'actions à 137 EUR pièce.

Saint-Gobain accélère dans la chimie de la construction.

Carrefour va faire évoluer son conseil d'administration.

Worldline Italie entre en négociations exclusives avec le groupe Cassa Centrale en vue d'un partenariat commercial.

Technip Energies, JGC et NPCC sélectionnés par ADNOC pour le projet de GNL Ruwais aux Emirats Arabes Unis.

Air France-KLM a formé deux pourvois en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de deux arrêts rendus en décembre 2023 par le Tribunal de l’UE sur l'annulation d'aides d'Etat accordées par la France pendant la crise du Covid-19.

La Compagnie des Alpes signe un accord en vue d’acquérir 86,5% d'UrbanSoccer pour 129,7 M€.

Deezer nomme Stu Bergen CEO par intérim.

2CRSi veut lever 8 à 12 M€ auprès d'investisseurs qualifiés et de particuliers. Le montant de l'opération atteint finalement 12 M€, à 3,68 EUR pièce -vs 4,51 EUR en clôture hier soir).

McPhy remporte un contrat dans le domaine industriel pour la fourniture d’un McLyzer 800 avec l’entreprise AAK en Suède.

Medincell nomme Philippe Guy président du conseil de surveillance.

Inventiva va présenter le 19 mars des résultats de son étude clinique de phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de MASH/NASH et de DT2.

Les principales publications du jour : Bolloré, BioMérieux, Believe, Sogeclair, SQLI, Sensorion, Jacquet, Alpha Mos, Infotel, Quantum Genomics…

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Deliveroo dépasse ses prévisions de résultats et prévoit un flux de trésorerie positif en 2024.

Hapag-Lloyd affiche un bénéfice net en baisse de 83% en 2023 et réduit son dividende de 85%.

Lanxess s'attend à une amélioration de son bénéfice de base en 2024 et signale un premier semestre difficile.

Swiss Life publie des résultats 2023 proches des aux attentes.

Verbund affiche un bénéfice attribuable et un chiffre d'affaires en hausse pour l'exercice 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)