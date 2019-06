Stormshield et ETN lancent CSNIP : une formation de cybersécurité dédiée au monde industriel

L'éditeur Stormshield continue d'innover et confirme son expertise dans le mode de la cybersécurité industrielle en lançant une initiative unique sur le marché. L'avènement de l'industrie du futur ouvre de nouveaux risques en matière de cybersécurité. Dans ce contexte, pour sensibiliser ses clients face à ces nouvelles menaces, Stormshield et son partenaire ETN ont conçu une formation à destination des équipes industrielles (automaticiens, responsables informatiques, administrateurs réseaux et autres techniciens informatiques).

Dispensée sur un jour, la formationCertified Stormshield Network Industrial Protocol (CSNIP) permettra d'utiliser efficacement les fonctionnalités de la gamme Stormshield Network Security dans des réseaux et environnements industriels.Dans le cadre de ce cursus, les stagiaires disposeront d'un environnement industriel technique complet : potentiomètre, PLCs, afficheur, SNi40 et autre switch. À l'issue de la formation, ils seront donc capables de mieux appréhender les spécificités des protocoles industriels, de mettre en place des règles de sécurité spécifiques ou encore de personnaliser les signatures applicatives en fonction des automates utilisés.

Khobeib Benboubaker, Responsable de la Business Line Industrie chez Stormshield précise : « Peu de temps après avoir lancé notre offre industrielle, on s'est aperçu qu'on avait besoin d'un support pour l'élever. Et ETN est apparu comme l'interlocuteur idéal, pour trois raisons. Premièrement, c'est un distributeur spécialisé dans le monde industriel, qui a une connaissance fine des technologies, des problématiques et des particularités des environnements opérationnels. Ensuite, leur équipe Ethernet est spécialisée sur la question des réseaux industriels et est désormais certifiée sur nos produits. Enfin, avec 58 agences en France, le groupe possède une force de frappe considérable via un maillage territorial important. »

Laurent Lebret, Responsable d'agence du groupe ETN explique : « Cette formation va dans le sens d'une simplification de la sécurité, pour qu'elle soit accessible à des automaticiens. Nous souhaitons garantir une sécurisation intégrale de la chaîne industrielle, que ce soit au niveau des machines ou de la communication avec leur ERP. »

