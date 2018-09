Stormshield fait évoluer sa politique de distribution dans le domaine de l'industrie

Stormshield, acteur européen de référence sur le marché de la cyber sécurité, annonce l'ouverture d'une politique de recrutement de partenaires (intégrateurs OT* et constructeurs de systèmes industriels) afin de densifier son réseau existant et de construire de nouvelles alliances stratégiques, en France comme à l'international. Au-delà de tisser de nouveaux accords, Stormshield investit également fortement pour faire monter en compétences ses partenaires IT historiques dans le domaine de l'OT.

Stormshield a ainsi constitué une équipe Industrie dédiée et développé une offre verticale spécifique, co-construite avec des intégrateurs et constructeurs industriels de renom. Avec son pare-feu industriel - le Sni40 - et ses solutions de sécurisation des postes de travail et serveurs, Stormshield permet à ses partenaires de protéger les systèmes opérationnels de bout en bout contre les risques de premier plan, tels que les arrêts de lignes de production, le piratage des automates, l'exfiltration de données sensibles, etc. Ceci, avec des solutions reconnues par l'ANSSI et une offre globale associant technologie, service, intégration et expertise sectorielle.

Pour Eric Hohbauer, Directeur des ventes chez Stormshield « Choisir Stormshield permet aux intégrateurs et constructeurs d'élever sensiblement leur niveau de compétence sur le marché de la sécurité industrielle et de bénéficier d'un support actif de nos équipes tout au long des projets : des phases avant-ventes jusqu'à la mise en production en passant par la formation des équipes. Notre savoir-faire unique nous permet d'associer le meilleur de plusieurs expertises et de contribuer à créer un cyber espace de confiance. »

*Operational Technology

