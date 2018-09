Stormshield innove à l'occasion des Assises de la sécurité 2018 et lance la première édition de son baromètre « Transformation digitale des entreprises : et la Cybersécurité dans tout ça ? »

L'éditeur Stormshield joue la carte de l'expertise et de la sensibilisation à l'occasion des Assises de la sécurité en présentant en avant-première les résultats d'une étude de grande ampleur menée en partenariat avec l'Usine Digitale auprès de plus de 200 Directions Informatique et Métiers. Il y sera notamment évoqué le niveau de maturité des projets de sécurité dans les plans de transformation digitale des entreprises, le type d'initiatives déjà lancées et les sujets à venir dans les prochaines années.

Cette présentation exclusive se déroulera le jeudi 11 octobre à 12h à l'occasion d'un atelier animé par Matthieu BONENFANT, Directeur Marketing de Stormshield. À cette occasion, il répondra à 5 questions majeures :

- Quel est le niveau de maturité de la transformation digitale en France ?

- Quels sont les projets actuellement déployés ou à venir au sein des entreprises ?

- Par qui sont initiés et pilotés ces projets ?

- Comment sont-ils déployés ?

- Quel impact sur la sécurité des systèmes d'information et des données ?

Matthieu BONENFANT, Directeur Marketing de Stormshield « Cette année, nous avons décidé de lancer une initiative unique qui permettra aux RSSI d'accéder à de précieux indicateurs au travers de notre baromètre. En effet, mener à bien sa transformation digitale ne peut se faire sans sécurité et il est urgent que les entreprises se saisissent de ce sujet pour lancer leurs projets avec succès et en toute confiance. Sans action en ce sens, elles risquent en effet de s'exposer à de nombreuses menaces qui pourraient compromettre leurs efforts et créer de véritables brèches de sécurité, fortement impactantes au niveau de leurs activités. Avec ce baromètre, les RSSI disposeront d'informations de benchmark utiles pour continuer à sensibiliser leurs directions générales et métier. »

Au-delà de la présentation des résultats du baromètre, les équipes de Stormshield seront présentes sur le stand 39 pour échanger avec les visiteurs sur leurs projets et présenteront les dernières innovations proposées par l'éditeur, à l'image de la nouvelle gamme Stormshield Network Security dédiée aux environnements exigeants.

