Stormshield lance une nouvelle approche de la protection des postes de travail avec Stormshield Endpoint Security Evolution

Stormshield, la référence européenne de la cybersécurité en matière d’infrastructures critiques et d’environnements opérationnels, fait évoluer sa gamme de produits et annonce la disponibilité immédiate de Stormshield Endpoint Security Evolution, une solution de protection des postes de travail de nouvelle génération adaptée aux enjeux de cybersécurité actuels.

Dans un monde où la mobilité est devenue la norme et où le numérique s’immisce dans tous les secteurs d’activité, assurer une protection constante des postes de travail quel que soit leur contexte d’utilisation est primordial. Et face à une cyber malveillance qui s’attaque directement aux faiblesses des solutions de sécurité pour contourner ces dernières, une nouvelle approche est nécessaire.

Stormshield Endpoint Security (SES) Evolution marque un tournant dans la sécurisation des postes windows en couplant la technologie adaptative de protection comportementale et de contrôle de périphériques éprouvée de SES avec des capacités d’identification et d’investigation sur l’origine des attaques.

Pour Adrien Brochot, Product Manager Stormshield Endpoint Security « Les nouvelles attaques avancées, exploitant des vulnérabilités 0-Day par exemple, mettent en évidence l’incapacité de la plupart des solutions existantes à s’adapter au contexte pour protéger efficacement les postes de travail. Notre solution Stormshield Endpoint Security Evolution apporte une réponse pragmatique et « best-of-breed » pour lutter contre les attaques connues et inconnues, tout en améliorant la connaissance des équipes sécurité sur les menaces qui ciblent leurs organisations ».

En situation de mobilité, la connectivité n’est pas toujours garantie à 100%. A contrario des solutions utilisant des moteurs d’analyse au niveau des serveurs, dont les temps de réponses peuvent s’avérer être trop longs face à une attaque et qui sont inexploitables lorsque les postes sont déconnectés ou hors du réseau de l’entreprise, Stormshield Endpoint Security Evolution assure une défense permanente, que le poste de travail soit connecté ou non. En outre, dans certains environnements sensibles, l’usage de solutions de sécurité en mode Cloud peut présenter des risques en matière de protection des données. Stormshield Endpoint Security Evolution apporte une réponse adaptée à ces environnements.

Une solution souveraine pensée pour s’adapter aux nouveaux usages et enjeux de cybersécurité

Une protection complète des postes de travail

Réunissant des fonctions de protection de postes (EPP) et de détection (EDR), Stormshield Endpoint Security Evolution assure de manière proactive le blocage des malwares, des attaques mémoire ou encore des exploitations de vulnérabilités. La solution fournit également des informations critiques à l’administrateur afin de mieux comprendre comment l’attaque s’est déroulée et remonter à ses origines. L’approche par analyse comportementale de la solution permet ainsi de détecter et de bloquer les attaques les plus sophistiquées.

Une protection adaptée à son contexte

Dans une approche Zero Trust, un poste de travail ne doit pas être considéré de la même manière en fonction de son contexte (emplacement dans ou hors du réseau de l’entreprise, utilisateur connecté, etc.) et de son niveau d’exposition aux menaces. Stormshield Endpoint Security Evolution protège les postes, que ces derniers soient dans l’entreprise ou en situation de mobilité. L’agent SES Evolution est capable de modifier dynamiquement sa politique de sécurité pour s’adapter à son environnement et contrôler plus finement l’accès aux applications et ressources de l’entreprise en fonction de l’emplacement du poste.

Une solution pensée pour une sécurité en profondeur

Développé selon des règles de programmation logicielle défensive autour d'une architecture sécurisée en micro services, l'agent hautement durci de SES Evolution présente une robustesse de niveau militaire face aux attaques ciblant la solution de sécurité en elle-même. Les capacités uniques d’autoréparation de l’agent renforcent encore la résilience de la protection.

Adrien Brochot chez Stormshield « Assurer une protection optimale des postes est aujourd’hui un défi important au regard de l’évolution des modes de travail. Notre solution a été conçue pour permettre aux administrateurs de mener à bien cette mission et aux utilisateurs de travailler efficacement dans un environnement de confiance ».