Stormshield renforce son équipe de direction

Franck Bourguet a intégré le Comité de Direction de Stormshield au poste de Vice-Président Engineering. A ce titre, il a pour mission stratégique d'organiser et structurer les activités de R&D, pour garantir et continuellement améliorer les niveaux de qualité et de sécurité des produits, tout en supportant l'innovation et les orientations technologiques du futur.

En charge du pilotage de l'équipe d'ingénierie, il veillera à accompagner la croissance de Stormshield en garantissant l'efficacité des méthodes de développement des produits et en faisant évoluer les offres existantes pour répondre toujours mieux aux nouveaux besoins de cyber sécurité des entreprises et organisations.

Ses priorités sont de développer des solutions reconnues pour leur excellence technologique et dotées du plus haut niveau de sécurité et de confiance mais aussi de répondre aux évolutions des besoins liés à la transformation digitale en terme d'optimisation du cycle de mise sur le marché, d'innovation et d'agilité.

Pour mener à bien sa mission, il peut s'appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures de référence, à l'image de ses réalisations chez Thales où il a occupé différentes fonctions de management technique en France comme à l'international. Responsable du département Ingénierie, il supervisait une équipe de plus de 150 collaborateurs. Expert des sujets liés à l'infrastructure, aux réseaux et à la sécurité, il bénéficie donc de tous les atouts pour accompagner au mieux l'éditeur dans sa croissance.

Franck Bourguet, 47 ans, est ingénieur diplômé de Télécom Saint-Étienne (1996, ISTASE).

Pierre-Yves Hentzen, Président de Stormshield : « Nous sommes fiers d'accueillir Franck Bourguet au sein de notre équipe de direction. Son expertise nous permettra de définir de nouvelles orientations et de renforcer notre avantage concurrentiel en développant des solutions de rupture permettant de lutter activement contre les cyber menaces. »