La star du porno Stormy Daniels sera confrontée jeudi à des questions difficiles de la part des avocats de Donald Trump, qui tentent de démonter la crédibilité d'une femme dont le récit d'une relation sexuelle en 2006 a abouti au premier procès pénal d'un ancien président des États-Unis.

Le récit peu flatteur de Mme Daniels sur ses relations sexuelles avec M. Trump a captivé les jurés mardi et a servi à rappeler aux électeurs américains les aspects les plus obscurs de sa présidence 2017-2021, alors qu'il fait campagne pour reconquérir la Maison-Blanche cette année.

Mais l'équipe juridique de M. Trump a réussi à percer quelques trous dans son récit.

Interrogée, Mme Daniels a admis qu'elle n'avait pas toujours dit la vérité sur la rencontre et a reconnu qu'elle avait refusé de payer à M. Trump un jugement de plus de 500 000 dollars à la suite d'un procès en diffamation qui n'a pas abouti.

Mme Daniels n'a pas non plus expliqué clairement pourquoi elle avait laissé M. Trump acheter son silence après avoir décidé de rendre son récit public. Elle a reconnu qu'elle détestait Trump et qu'elle souhaitait le voir emprisonné s'il était reconnu coupable.

L'avocate de Trump, Susan Necheles, a accusé Daniels d'avoir essayé de tirer profit de la rencontre et d'avoir entièrement inventé des parties de son histoire. Mme Daniels a reconnu qu'au fil des ans, elle avait dit à certains médias qu'elle avait eu des relations sexuelles avec M. Trump et à d'autres qu'elle n'en avait pas eu.

"N'est-il pas vrai que ce que vous avez dit dépendait de ceux qui vous payaient ? lui a demandé M. Necheles.

Mme Daniels a répondu que ce n'était pas le cas.

M. Trump est accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler un paiement de 130 000 dollars versé à Mme Daniels pour qu'elle se taise lors de sa candidature à l'élection présidentielle de 2016. Il a plaidé non coupable et nie avoir eu des relations sexuelles avec Daniels.

Les procureurs affirment que les efforts de M. Trump pour brouiller les pistes ont corrompu l'élection de 2016 en empêchant les électeurs de prendre connaissance d'une histoire qui aurait pu influencer leur vote.

D'une certaine manière, le témoignage de Mme Daniels n'est qu'un élément secondaire de l'affaire, et il n'aura peut-être pas beaucoup d'importance pour les électeurs qui ont déjà entendu d'autres récits sur l'inconduite sexuelle présumée de M. Trump.

C'est ce qu'ont soutenu les avocats de M. Trump mardi, lorsqu'ils ont demandé en vain l'annulation du procès, affirmant que Mme Daniels avait "enflammé" le jury avec des détails inutiles, comme l'affirmation selon laquelle M. Trump n'avait pas utilisé de préservatif.

Le témoignage de Mme Daniels a manifestement frustré M. Trump qui, à un moment donné, a semblé le qualifier de "conneries", ce qui a conduit le juge Juan Merchan à mettre en garde contre l'intimidation des témoins.

Ce dernier a déjà infligé une amende de 10 000 dollars à M. Trump pour avoir parlé des jurés et des témoins au cours du procès et l'a averti que toute nouvelle violation de l'ordonnance de silence en vigueur pourrait entraîner une peine d'emprisonnement.

Cette affaire est largement considérée comme la moins importante des quatre poursuites pénales dont fait l'objet M. Trump. Mais les chances que les trois autres procès aient lieu avant l'élection du 5 novembre s'éloignent de plus en plus.

Une affaire fédérale à Washington, qui accuse M. Trump d'avoir tenté d'annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden, est bloquée depuis des mois par la Cour suprême.

Une autre affaire fédérale en Floride, qui l'accuse d'avoir mal géré des documents classifiés, a été reportée indéfiniment, le juge, nommé par M. Trump, examinant les objections juridiques de ses avocats.

Une affaire d'État en Géorgie qui accuse Trump d'ingérence dans les élections est également en suspens, car une cour d'appel examine si le procureur a eu une liaison amoureuse avec un autre avocat qui n'est plus sur l'affaire.