Stournaras de la BCE voit un pic d'inflation cette année

L'inflation a probablement atteint 9 % ce mois-ci et pourrait encore se diriger vers un taux à deux chiffres plus tard dans l'année en raison des prix élevés du gaz naturel qui grugeront probablement la consommation et pourraient faire entrer la zone euro en récession.

"À mon avis, cette année, nous verrons le pic de l'inflation et une décélération régulière par la suite, l'inflation diminuera progressivement en 2023 et convergera vers l'objectif en 2024", a déclaré M. Stournaras lors d'une conférence.