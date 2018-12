Strasbourg-Cherif Chekatt est mort, selon une source policière

(Actualisé avec détails, contexte)

STRASBOURG, 13 décembre (Reuters) - Cherif Chekatt, l'auteur présumé de la fusillade qui a fait trois morts et 13 blessés mardi soir dans le centre-ville de Strasbourg, est mort au terme de 48 heures de traque, a-t-on appris jeudi soir de source policière.

Une autre source a indiqué qu'il avait été "neutralisé" rue Lazaret, dans le quartier du Neudorf, à Strasbourg, non loin du quartier de la Meinau où des tirs avaient été entendus quelques minutes auparavant par des journalistes de Reuters sur place.

Selon une source policière, il a mis en joue des policiers d'une "brigade spécialisée de terrain" avant d'être abattu.

Cherif Chekatt, 29 ans, délinquant multirécidiviste et violent dont la radicalisation présumée a été détectée en prison mais qui n'avait jamais jusque-là montré de velléité de passer à l'acte, a été pourchassé par plus de 700 policiers et gendarmes. (Emmanuel Jarry et Christian Hartmann, édité par Elizabeth Pineau)