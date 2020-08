Stratégie 2025 de la BCBE: Une organisation transversale pour mieux servir nos clients

Le Conseil d'administration de la Banque Cantonale Bernoise SA (BCBE) a adopté sa Stratégie 2025, le 12 août 2020. Grâce à sa nouvelle stratégie, la banque a l'intention de conserver sa position de prestataire de services financiers de premier plan dans son espace économique. La BCBE se fonde sur sa proximité à la clientèle et mise désormais sur un nouveau concept de suivi complet : elle souhaite accompagner entreprises et particuliers en faisant davantage preuve d'esprit d'entreprise. En outre, elle entend regrouper ses compétences de conseil d'une part, et, en collaboration avec des partenaires externes, lancer de nouvelles formules innovantes dans ses écosystèmes d'autre part. Elle vise ainsi à réformer son organisation afin qu'elle devienne non seulement transversale, mais aussi plus souple.

La BCBE souhaite à l'avenir également rester un prestataire financier de premier plan dans son espace économique. Aussi le Conseil d'administration de la banque a-t-il adopté sa Stratégie 2025, le mercredi 12 août 2020. « Notre Stratégie 2025 repose sur les valeurs que prône la BCBE depuis de longues années. Nous souhaitons susciter l'enthousiasme de nos clients sur le long terme et leur proposer des formules simples et novatrices », explique Antoinette Hunziker-Ebneter, présidente du Conseil d'administration.

Dans le cadre de sa Stratégie 2025, la BCBE lancera un nouveau concept de suivi. Les clients pourront compter sur un coach financier personnel, qui les accompagnera, attirera leur attention suffisamment tôt sur des thèmes qui les concernent et, ainsi, sera en mesure d'anticiper leurs besoins. « De cette manière, nous parviendrons à répondre avec bien plus de précision aux besoins de chacun, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une famille ou d'un particulier. Il est de notre devoir de faire bénéficier nos clients de nos connaissances spécialisées. De même, il nous revient de les accompagner tout au long de leur vie pour ce qui a trait aux finances », précise Armin Brun, CEO de la BCBE. Dans le but de déceler et de satisfaire les besoins de la clientèle le plus tôt possible, la banque unira ses domaines de compétences en recourant à sa longue expérience de prestataire financier. La collaboration entre spécialistes sera renforcée, aussi bien sur le plan de l'organisation que des thématiques. Par ailleurs, la BCBE lancera de nouvelles prestations novatrices dans ses écosystèmes en favorisant une collaboration interdisciplinaire, par exemple en travaillant avec des partenaires externes.

La BCBE s'est fixé des objectifs ambitieux pour les années 2021 à 2025 : elle vise ainsi un bénéfice cumulé entre 700 et 800 millions de francs, un taux de distribution compris entre 50 % et 70 % et un dividende en constante augmentation. De plus, la banque entend renforcer sa position de prestataire financier de premier plan dans le domaine du développement durable. Elle a d'ailleurs déjà lancé diverses initiatives en vue d'atteindre ses objectifs : elle modernise peu à peu ses sièges et renouvelle sa solution bancaire centrale. En outre, la BCBE investira quelque 55 millions de francs au cours des années à venir dans sa Stratégie 2025. Elle intensifiera par exemple les interactions avec la clientèle, en introduisant un nouveau concept de suivi de la clientèle qui s'inscrit dans sa devise « avec les clients ». La banque améliorera par ailleurs son efficacité en optimisant ses processus, ce qui lui permettra de réduire ses coûts, notamment ses charges et ses charges de personnel, et encouragera des innovations au sein de la nouvelle unité organisationnelle Innovation / Numérisation et de l'entreprise Innofactory AG. La BCBE renforcera ainsi son identité afin d'être davantage reconnaissable. Elle tient à renvoyer l'image d'une banque toujours proche des clients et disponible, mais aussi dynamique et associée à l'innovation.

La BCBE mettra sa stratégie en œuvre le 1er octobre 2020, date à laquelle son organisation deviendra transversale et plus souple. La nouvelle structure organisationnelle et l'influence de celle-ci devront permettre d'augmenter l'efficacité et la rentabilité de la banque sur le long terme. D'éventuelles réductions de personnel se feront par des fluctuations naturelles. Le déploiement de la stratégie s'accompagnera de mesures de développement complètes permettant aux collaborateurs d'accroître leurs compétences.