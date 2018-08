Stratégie : Barclays se méfie des émergents mais voit l'Europe rebondir 0 0 14/08/2018 | 13:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La déconfiture de la livre turque a apporté de l'eau au moulin des financiers qui avaient placé les économies émergentes sous surveillance. Les facteurs négatifs classiques étaient déjà nombreux : hausse des cours pétroliers, renforcement du dollar, baisse des liquidités dans les économies matures, situations précaires symptomatiques (Venezuela, Argentine)… tout concourt désormais à davantage de prudence. Dans l'allocation d'actifs, la tension est palpable. Ce pourrait bien être l'un des thèmes de la rentrée. Les émergents les plus fragiles ont d'ores et déjà commencé à payer la note de l'aversion au risque. En parallèle, ces dernières semaines, on a assisté à une rotation des cycliques vers les défensives, en dépit d'une solide saison des résultats trimestriels.



Mais pas de panique : ces résultats pourraient servir d'amortisseur, estiment les stratèges de Barclays pour les marchés actions européens, emmenés par Emmanuel Cau, qui n'en prennent pas pour autant à la légère le cocktail "hausse du dollar, réduction de la liquidité dans les économies matures, politique inconsistante", qui peut être explosif. "Les résultats sont un filet de sécurité majeur pour les actions face à une toile de fond difficile chez les émergents", explique Emmanuel Cau, qui rappelle que 81% des entreprises américaines ont dépassé les attentes et que le bilan européen, s'il est moins favorable, n'en est pas moins positif. Malgré le contexte actuel, la banque britannique privilégie toujours les exportateurs sur les acteurs domestiques en Europe, mais reste prudent sur les entreprises qui ont une large exposition aux émergents.



Dans le premier panier ci-dessous, Barclays liste les sociétés européennes solides à l'export, mais dont l'exposition aux émergents est modeste. Elles devraient bénéficier de l'affaiblissement de l'euro. Plus globalement, il vise 407 points sur l'Euro Stoxx en fin d'année, soit un potentiel de 6,8% environ sur le cours du jour (381 points).

Cliquer pour agrandir

Dans le second panier, le bureau d'études liste les sociétés fortement exposées aux émergents, qui doivent donc susciter davantage de vigilance chez les investisseurs.

Cliquer pour agrandir



Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue