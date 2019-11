Stratégie : Elior expérimente le Nutri-Score et prévoit sa généralisation dans le plus grand nombre de ses restaurants : une première en restauration collective

Regulatory News:

Elior (Paris:ELIOR) annonce le lancement de l’expérimentation du Nutri-Score, une première en restauration collective. D’abord expérimenté au cours des prochains mois dans deux sites parisiens, le Nutri-Score sera ensuite déployé progressivement dans le plus grand nombre de cuisines et restaurants d’entreprise opérés par le Groupe en France. L’objectif d’Elior est d’offrir la possibilité à chacun de choisir son repas en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments et du mode de préparation. À terme, l’ensemble des recettes d’Elior seront évaluées à l’aune du Nutri-Score avant d’être proposées aux convives.

Le Nutri-Score a été conçu en 2016 sous l’égide de Santé Publique France sur la base des travaux de l'équipe de Serge Hercberg, professeur et président du programme national nutrition santé (PNNS). Il répond à une attente forte des consommateurs en les aidant à choisir les aliments dotés de la meilleure qualité nutritionnelle grâce à une information simple, lisible et compréhensible. Déjà déployé sur près de 200 marques, notamment en supermarchés, le Nutri-Score n’a encore jamais été appliqué au secteur de la restauration collective.

C’est pourquoi Elior s’est associé au projet proposé par le Professeur Serge Hercberg et par le Docteur Chantal Julia de l’équipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle - dans le cadre de l’appel d’offre lancé par le Ministère des Solidarités et de la Santé - pour adapter le Nutri-Score aux plats préparés dans ses cuisines et restaurants d’entreprise. Par cette volonté d’informer les convives sur la valeur nutritionnelle des plats qu’il propose, Elior confirme son positionnement pionnier au service d’une alimentation saine et meilleure en goût.

« Le Nutri-Score est un outil de santé publique utile et très efficace, qui rend accessible à tous la lecture des informations nutritionnelles présentes sur chaque produit alimentaire. Il était important d’élargir ce dispositif à la restauration collective pour que tous les convives aient accès à cette information. Je suis très heureux de la collaboration d’Elior pour réaliser une étude grandeur nature permettant de tester la faisabilité de l’extension du Nutri-Score à la restauration collective et de mesurer l’efficacité du Nutri-Score sur les choix alimentaires», s’est félicité le professeur Hercberg.

« Elior est le leader de la restauration collective en France, présent également en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Inde. Nous nourrissons chaque jour plus de 5 millions de convives dans le monde, c’est une immense responsabilité. C’est pourquoi nous nous efforçons de mettre à la disposition de chacun de nos convives les recettes les plus saines et les plus équilibrées, pour que chaque repas reste un moment de plaisir tout en garantissant un équilibre nutritionnel. Parce qu’accompagner nos convives dans leurs choix alimentaires grâce à une information transparente est fondamental, Elior a pour ambition de déployer le Nutri-Score dans le plus grand nombre de cuisines et restaurants d’entreprise opérés par le Groupe en France », se réjouit Philippe Guillemot, directeur général du Groupe Elior.

Au cours des prochaines semaines, le Nutri-Score sera expérimenté sur deux sites pilotes. Elior et les équipes du professeur Hercberg et du Docteur Chantal Julia valideront la méthode de calcul du Nutri-Score à partir des informations nutritionnelles des recettes Elior. Le Nutri-Score sera ensuite affiché devant chaque entrée, plat et dessert, puis des enquêtes auprès des consommateurs seront réalisées.

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans six pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4 886 millions d’euros.

Ses 109 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.

Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs, le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale.

Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

