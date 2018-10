Stratégie : Les marges record ne paient plus en 2018 0 0 18/10/2018 | 15:15 Envoyer par e-mail :

Ainsi, dans les ressources de base ("Basic Resources", un dossier commer ArcelorMittal), le tableau se lit ainsi "les marges ont oscillé ces dernières années entre -2% environ et 24% environ, en étant actuellement positionnées autour de 14%". Cela nous enseigne principalement, ce que nous pouvions présumer : Que le secteur a une très large amplitude de rentabilité en fonction des conditions économiques.

Que le secteur est assez loin de ses meilleures performances, tout en étant bien au-dessus de ses périodes les plus compliquées.

La même analyse pour la distribution ("Retail", un dossier comme Carrefour) permet de conclure : Que les amplitudes de marges sont très faibles

Que les marges sont peu élevées

Que les marges sont proches de leur plancher

Voilà à quoi pourrait ressembler une classification sectorielle actuelle en trois catégories :

Que les secteurs dont la rentabilité est au plafond ont beaucoup souffert, notamment dans l'automobile, ce qui ne surprendra personne.

Que les quatre secteurs qui évoluent en territoire positif sont à ranger dans la catégorie "marges proches de la moyenne".

Que les secteurs à marges basses par rapport à l'historique ne se sont pas particulièrement distingués, même s'ils ont globalement fait mieux que ceux à marges élevées. Pour terminer, jetons un coup d'oeil au comportement des différents secteurs depuis le 1er janvier dernier (à partir des indices STOXX Europe 600 sectoriels). Nous avons matérialisé en bleu foncé les secteurs "marges au plus haut", en bleu moins foncé les secteurs "marges proches de la moyenne" et bleu très clair les secteurs "marges au plus bas". Il apparaît :

