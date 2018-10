Stratégie : à la fin, c'est le taureau qui gagne

La théorie financière distingue deux types de baisse, la "correction" (un recul compris entre 10 et 19,99% par rapport aux points hauts précédentes) et le "marché baissier" (une baisse de 20% au moins). On peut tourner le problème dans tous les sens, ces phases font partie intégrante de l'investissement boursier. Ce qui diffère, c'est la réaction de celui qui gère les actifs. Admirons le flegme quasi-britannique de l'équipe de recherche économique de l'américain Charles Schwab, dans un papier publié hier soir. "Il est possible qu'un marché baissier se produise. Aucun marché haussier n'est éternel. Même s'ils peuvent être inquiétants, les marchés baissiers font partie intégrante de l'investissement de long terme et ont toutes les chances de se produire ponctuellement dans l'existence de tout investisseur".



L'histoire économique montre que les phases baissières sont beaucoup plus brèves que les phases haussières, même si elles sont violentes. Les deux illustrations suivantes sont issues des recherches de First Trust Advisors (gauche) et de Charles Schwab (droite). Les pourcentages et la définition varient un peu d'une analyse à l'autre, mais les grandes tendances sont les mêmes. Globalement, un marché baissier dure moins d'un an et demi et entraîne des pertes de l'ordre de 35%, quand un marché haussier dure plus de 4 ans et affiche plus de 140% de hausse.



Deux illustrations d'un même phénomène (Sources : First Trust, Schwab - Cliquer pour agrandir) Deux illustrations d'un même phénomène (Sources : First Trust, Schwab - Cliquer pour agrandir)