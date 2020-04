Stratégie de sortie de la crise du coronavirus: «smart restart»

Le Comité directeur de l'Union suisse des arts et métiers usam a adopté, ce matin, sous le titre «Coronavirus: smart restart», une stratégie de sortie de la crise du coronavirus. Politique sanitaire et politique économique doivent aller de pair. Le Comité directeur de l'usam demande de passer à une logique de protection ciblée et d'assouplir les interdictions et prescriptions en fonc­tion de la situation épidémiologique.

Le Comité directeur de l'usam est d'avis que l'on doit retrouver un équilibre entre les objectifs légitimes de la politique de santé et les intérêts tout aussi légitimes de la population et de l'économie. Ce qu'il faut, c'est un retour progressif à la normale. En l'occurrence, l'usam demande un «smart restart»: passage à une logique de protection ciblée : les groupes à risque définis par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) doivent se mettre en quarantaine ; la majorité de la population doit progressivement reprendre les activités normales, en fonction de la situation épidémiologique. Un système de surveillance basé sur une application soutient et pilote cette logique de protection ciblée sur une base de libre consentement et de responsabilité individuelle, afin que la protection des données soit respectée;

assouplissement des interdictions et prescriptions adapté à la situation épidémiologique: en fonction de l'évolution du taux de croissance journalier des cas positifs et du nombre de jours jusqu'au doublement du nombre de cas, les mesures de politique sanitaire doivent être progressivement assouplies. D'un point de vue social, sanitaire et économique, le «smart restart» est une chance pour la Suisse de faire un premier pas vers un retour à la normale et de réduire ainsi les risques économiques et humains liés à cette situation extraordinaire.