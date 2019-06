Stratégie : des pistes pour hydrater son portefeuille

Les fonds d'investissement dédiés à la thématique de l'eau ont globalement une lecture assez large. Certains parlent d'une "exposition directe ou indirecte à des actions émises par des sociétés qui sont actives dans le secteur de l’eau et/ou les secteurs liés" (Parvest Aqua de BNP Paribas). D'autres misent sur un "accroissement du capital sur le long terme via l’investissement sur les marchés d’actions mondiaux avec une orientation sur une prise d’engagement dans les domaines de la gestion des ressources en eau et dans la proposition de produits ou solutions contribuant de manière active à l’amélioration de l’approvisionnement, l’usage efficace ou la qualité de l’eau" (Allianz Global Water).



Quelles que soient les approches, on constate une poche de valeurs incontournables dans les portefeuilles liés à l'eau – certains parleraient de consanguinité – avec une quinzaine de noms récurrents, dont certains sont familiers et d'autres moins pour l'investisseur européen :

Xylem : l'Américain semble être un dossier incontournable du moment. C'est en tout cas l'entreprise la plus présente dans la dizaine de produits que nous avons analysés. Xylem propose des équipements et des solutions pour les réseaux d'eau potable ou usée, par exemple des pompes et des compteurs.

Veolia et Suez : Cocorico, les deux spécialistes français du traitement de l'eau sont bien placés dans les sélections. Le premier mieux que le second actuellement.

Ecolab : autre dossier américain très en vue dans les portefeuilles actuellement. L'entreprise se présente comme "le leader mondial des technologies et services de l'eau, de l'hygiène et de l'énergie". Sa présence dans les sélections liées à l'eau s'explique par ses appareils, produits et services de traitement de l'eau, destinés à différents secteurs.

IDEX Corporation : populaire également dans les sélections, cet autre acteur américain officie lui aussi dans les pompes, les réseaux de fluides et la métrologie. L'entreprise est aussi réputée pour son matériel dédié aux soldats du feu.

Halma : quittons les Etats-Unis pour le Royaume-Uni. Parmi ses activités, le conglomérat héberge la division HBW, qui conçoit des équipements de télémétrie pour les réseaux d'eau et des solutions d'optimisation des réseaux.

Geberit : numéro un européen des produits sanitaires (notamment les systèmes de toilettes), le Suisse propose aussi bien le matériel de plomberie que les céramiques et les systèmes de canalisation.

Georg Fischer : le Schaffhousois réalise une partie de son activité dans les systèmes de canalisation, non seulement les tuyaux mais aussi les technologies de raccord, de contrôle ou de régulation.