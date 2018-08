Thibault

LemlerAnalyste



13 Publicité Du même auteur Stratégie : le jeune investisseur deviendra millionnaire TECH POINT : J-12 pour Apple, J-17 pour Santa Monica Eurazeo : Un retournement de tendance à anticiper Amazon.com : Cap sur les 1 000 milliards Tesla : On exploitera l'hésitation TECH POINT : Apple augmente sa réalité, SurveyMonkey en bourse... Stratégie : le jeune investisseur deviendra millionnaire 0 3 31/08/2018 | 16:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires "Investir avec succès prend du temps, de la discipline et de la patience. Peu importe le talent ou l’effort, certaines choses prennent juste du temps. Le plus important des investissements que vous puissiez faire est en vous". Warren Buffett Berkshire Hathaway, alors pourquoi ne pas essayer de s’en inspirer pour investir avec succès ?



Immédiatement, une longue liste de citations, conseils, idées et raisonnements à appliquer nous vient à l’esprit. Mais essayons d’abord de comprendre pourquoi un investissement réussi est un investissement qui commence tôt. Plus vous investirez rapidement, meilleur se portera votre portefeuille dans 10, 20 ou 40 ans. Car le meilleur des investissements est celui qui est réalisé sur le long terme, grâce à la magie des intérêts composés. Ces derniers accélèrent considérablement le rendement de votre portefeuille, une sorte d’effet catapulte (ou boule de neige). Nous travaillons pour gagner de l’argent, mais ne serait-il pas intéressant d’inverser les rôles et de mettre un peu cet argent au travail ?



"Si vous ne trouvez pas une façon de faire de l’argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu’à votre mort". Warren Buffett



Une bonne façon de mettre un capital au travail est de l’investir sur les marchés financiers. Une autre bonne façon est de ne pas le retirer et de le laisser travailler longtemps. Plusieurs années ! Vous toucherez des dividendes, et réaliserez des plus-values, la clé est de réinvestir ces gains. C’est le cœur du réacteur.



Vous avez 20 ans et disposez d’un capital de 10 000 euros à investir. Vous ne souhaitez pas être un investisseur actif, mais plutôt passif, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à faire mieux que le marché en sélectionnant des titres précis. Vous pouvez investir cette somme dans un ETF qui répliquera le marché. Et ce serait malin. Car si nous prenons l’indice Euro STOXX 50 Net Return (Indice créé en 1986 regroupant les 50 plus grandes entreprises européennes, dividendes réinvestis), il a retourné en moyenne sur les 30 dernières années 6.81% par an. Contre 4.47% pour l’indice sans dividendes réinvestis. Il est important de prendre en compte le marché comme une place d'échange où les prix des titres varient. Certaines années rapporteront tandis que d'autres perdront. Quoi qu'il en soit, la performance citée plus haut n'est pas linéaire, mais lissée sur plusieurs années.



Les performances passées ne présagent pas les performances futures. Nous allons prendre dans notre exemple ce même indice, l'Euro STOXX 50, qui nous permet de calculer un rendement espéré du marché. La prime de risque actuelle calculée à partir de la volatilité implicite d'un call de maturité juin 2019 est de 5.5%. Avec une inflation moyenne de 1,5%, nous pouvons espérer que le marché rapporte environ 7% par an. Par souci de simplicité, nous ne prendrons pas en compte les dividendes, qui devraient faire l’objet d’un retraitement fiscal.



Si vous investissez donc votre capital dans un ETF affichant un rendement de 7% par an, voici ce que vous aurez accumulé dans 40 ans : L’oracle d’Omaha, comme on l’appelle, est une personne simple qui suit des principes simples pour réussir ses investissements. Il a prouvé l’efficacité de sa méthode avec, alors pourquoi ne pas essayer de s’en inspirer pour investir avec succès ?Immédiatement, une longue liste de citations, conseils, idées et raisonnements à appliquer nous vient à l’esprit. Mais essayons d’abord de comprendre pourquoi un investissement réussi est un investissement qui commence tôt. Plus vous investirez rapidement, meilleur se portera votre portefeuille dans 10, 20 ou 40 ans. Car le meilleur des investissements est celui qui est réalisé sur le long terme, grâce à la magie des intérêts composés. Ces derniers accélèrent considérablement le rendement de votre portefeuille, une sorte d’effet catapulte (ou boule de neige). Nous travaillons pour gagner de l’argent, mais ne serait-il pas intéressant d’inverser les rôles et de mettre un peu cet argent au travail ?Une bonne façon de mettre un capital au travail est de l’investir sur les marchés financiers. Une autre bonne façon est de ne pas le retirer et de le laisser travailler longtemps. Plusieurs années ! Vous toucherez des dividendes, et réaliserez des plus-values, la clé est de réinvestir ces gains. C’est le cœur du réacteur.Vous avez 20 ans et disposez d’un capital de 10 000 euros à investir. Vous ne souhaitez pas être un investisseur actif, mais plutôt passif, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à faire mieux que le marché en sélectionnant des titres précis. Vous pouvez investir cette somme dans un ETF qui répliquera le marché. Et ce serait malin. Car si nous prenons l’indice Euro STOXX 50 Net Return (Indice créé en 1986 regroupant les 50 plus grandes entreprises européennes, dividendes réinvestis), il a retourné en moyenne sur les 30 dernières années 6.81% par an. Contre 4.47% pour l’indice sans dividendes réinvestis. Il est important de prendre en compte le marché comme une place d'échange où les prix des titres varient. Certaines années rapporteront tandis que d'autres perdront. Quoi qu'il en soit, la performance citée plus haut n'est pas linéaire, mais lissée sur plusieurs années.Les performances passées ne présagent pas les performances futures. Nous allons prendre dans notre exemple ce même indice, l'Euro STOXX 50, qui nous permet de calculer un rendement espéré du marché. La prime de risque actuelle calculée à partir de la volatilité implicite d'un call de maturité juin 2019 est de 5.5%. Avec une inflation moyenne de 1,5%, nous pouvons espérer que le marché rapporte environ 7% par an. Par souci de simplicité, nous ne prendrons pas en compte les dividendes, qui devraient faire l’objet d’un retraitement fiscal.Si vous investissez donc votre capital dans un ETF affichant un rendement de 7% par an, voici ce que vous aurez accumulé dans 40 ans : Stratégie 1 : investissement de 10 000 euros.

investissement de 10 000 euros. Stratégie 2 : investissement de 10 000 euros + 5 000 euros par an, chaque année.

"N’importe qui peut transformer $5 000 en presque 1 million". Ron Baron



L’investisseur et gestionnaire de fonds américain Ron Baron dit vrai, le truc, c’est qu’il faut en être conscient. Selon lui, pour gagner de l’argent, il faut être investisseur sur le long terme. Il n’y a pas de secrets. Nul besoin d’avoir beaucoup d’argent pour devenir riche, il faut juste en avoir un peu, et l’investir régulièrement sur une longue période de temps. C’est comme ça que l’on devient riche. La chose la plus simple à faire pour n’importe qui est d’acheter un fond indiciel. Sachant que la valeur de l’argent sera divisée par deux tous les 17 ans et que les marchés financiers devraient doubler tous les 10, 11 ou 12 ans, il faut investir dès maintenant.



"C’est comme être au sommet d’une énorme colline avec de la neige mouillée et commencer à faire une boule de neige puis la faire rouler jusqu’en bas". Warren Buffett



Il a beau s’appeler Warren Buffett, il ne fait pas toujours la pluie et le beau temps. Le célèbre investisseur dit très clairement qu’il ne peut pas savoir ce que les marchés financiers vont faire. Il sait seulement ce que les marchés feront sur une longue période de temps, ils monteront. Mais en terme de ce qui va se passer dans un jour, une semaine, un mois ou une année même, il n’a jamais senti qu’il savait et il n’a jamais senti que c’était important.



"Peine + Réflexion = Progrès". Ray Dalio



A 60 ans, vous auriez accumulé 1 142 920 € avec une mise totale de 205 000 €. Avec un tel capital il vous est théoriquement possible de sortir une rente annuelle non viagère de 80 004 euros sans pour autant le faire diminuer (en conservant la même hypothèse de rendement de 7% par an). Ce n’est pas de la magie, c’est de l’investissement. Ces chiffres sont bruts et il ne faut évidemment pas oublier que ce capital va faire l'objet de ponctions : érosion due à l'inflation, frais de gestion et surtout fiscalité. Mais au final, la somme récupérée devrait rester significativement supérieure à la mise de départ.



"Joue le jeu et maximise ton apprentissage de tes erreurs". Ray Dalio



Beaucoup d’experts financiers considèrent qu’investir sur les marchés financiers est la meilleure façon de faire grandir votre richesse, particulièrement si vous êtes jeune. Plus vous commencez tôt, plus cet argent investi aura de temps pour grossir, grâce aux intérêts composés.



"Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez". Warren Bufffett



Ils nous ont aidé : Ron Baron. Investisseur et gestionnaire de fonds américains, fondateur de Baron Capital, une société de gestion d’actifs avec plus de 26 milliards de dollars sous gestion. Warren Buffett. On ne présente plus le célèbre homme d’affaires et investisseur président directeur général de Berkshire Hathaway. Ce véhicule d’investissement atteint plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière et fait partie des 10 plus grosses capitalisations du monde. En tant que principal actionnaire de la société, il est la troisième personne la plus riche du monde. Ray Dalio. Fondateur de Bridgewater Associates, un des plus gros fonds d’investissements au monde avec près de 160 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Il fait partie des 100 personnes les plus riches du monde. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BERKSHIRE HATHAWAY -0.49% 315450 6.52%

Thibault Lemler © Zonebourse.com 2018 0 3 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue