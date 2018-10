Stratégie : le marché continue à payer pour la Santé et la Technologie 0 0 19/10/2018 | 12:55 Envoyer par e-mail :

Le CAC40, qui a signé neuf baisses sur les onze dernières séances, est bien parti pour en aligner une dixième. Dans un marché où les cartes semblent être en train d'être rebattues, nous vous proposons un focus sur les valorisations et sur la sensibilité des actions aux publications trimestrielles.

La saison des résultats du troisième trimestre 2018 a démarré dans un contexte boursier explosif, qui favorise les fortes amplitudes de cours. La nervosité des financiers entraîne des variations brutales, qui devraient perdurer même si les cartes ont été rebattues sur les valorisations depuis le début de l'année. Le graphique ci-dessous, réalisé par Barclays dans une récente étude stratégique, montre qu'en Europe, les investisseurs paient en moyenne 10% de moins pour un dossier qu'ils n'étaient prêts à le faire l'année dernière. C'est particulièrement vrai pour l'énergie, les télécoms ou les financières, dont le "derating" égale ou dépasse -15%. A l'inverse, les secteurs de la santé et des technologies de l'information n'ont subi qu'un mouvement très faible. Les données sont basées sur le PER à 12 mois.



On sait depuis plusieurs trimestres que les réactions aux publications sont importantes et qu'. C'est le phénomène illustré par les deux graphiques qui suivent, celui de gauche pour les Etats-Unis et celui de droite pour l'Europe (tirés également de l'étude Barclays). La séance du jour en offre des illustrations particulièrement criantes : les avertissements de Sopra Steria et de Bouygues ont provoqué des plongeons boursiers à deux chiffres. Fnac Darty , qui a déjoué les pronostics, bondit d'autant plus que ses rivaux européens avaient déçu.

L'allocation sectorielle de Barclays avant les publications n'est pas pour autant ultra-défensive, même si elle est loin d'être agressive. Le tableau qui suit montre que la banque britannique surpondère largement l'énergie, la consommation discrétionnaire et les financières et dans une nettement moindre mesure la santé et les biens de consommation de base. Les principales sous-pondérations concernent les télécoms, les utilités et les matériaux de base. Barclays, dans son étude stratégique qui date de quelques jours, pronostiquait toujours un rebond de fin d'année avec un objectif de 395 points sur l'EURO Stoxx 50… près de 12% au-dessus des cours du jour !



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES -10.79% 32.49 -17.78% FNAC DARTY 8.11% 63.9 -42.15% SOPRA STERIA GROUP -23.26% 92.95 -20.69%

