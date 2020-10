Stratégie : les derniers seront les premiers ?

Si l'actualité est aussi porteuse que prévu, les trades les plus embouteillés risquent d'être ceux qui sont "longs" sur les secteurs massacrés par le coronavirus, par exemple le Transport Aérien ou l'Hôtellerie et "courts" sur les compartiments les plus défensifs, mettons le Matériel Médical et les Produits de Grande Consommation (et peut-être la Technologie, mais pour des raisons qui tiennent aussi à la valorisation).

Pour autant, si cette stratégie est très bien adaptée - ou paraît très bien adaptée - à une réaction épidermique des marchés, elle ne fera pas forcément les affaires d'un investisseur de long terme, sauf à accepter de faire du "market timing". D'une part parce qu'elle reposera essentiellement sur un rattrapage et d'autre part parce qu'elle n'intégrera pas des paramètres plus fondamentaux, comme un changement de comportement des consommateurs ou un affaiblissement durable de certains acteurs des secteurs les plus fragiles. Dans la même veine, s'il l'on peut dire, il faut aussi éviter de tirer des plans sur la comète d'un vaccin quasi-miraculeux qui protégerait instantanément 100% de la population : ça n'existe pas (cf. notre chronique du jour).

Mais puisque vous insistez, voici une liste des secteurs européens qui ont le plus souffert en 2020 en Europe (entre -45 et -25% en moyenne, dans l'ordre) :

Le Transport Aérien (compagnies, aéroports, aéronautique)

Le Pétrole

La Banque

L'Hôtellerie / Restauration / Loisirs (hôtels, pubs, événementiel, cinémas…)

Les foncières cotées (notamment les foncières commerciales françaises, étrillées)

Voici les 30 valeurs les plus attaquées en bourse en 2020 dans l'indice STOXX Europe 600 :

Les valeurs qui ont le plus perdu de terrain en 2020 dans le STOXX Europe 600 (Source Zonebourse / S&P)

Nous vous rappelons aussi qu'UBS tient une liste des valeurs qui suréagissent le plus les jours d'annonces positives sur les vaccins, dont nous vous avions donné la teneur il y a quelques semaines. Sachez enfin qu'en Europe, ce sont statistiquement les marchés allemand et finlandais qui ont le mieux réagi aux nouvelles vaccinales positives ces derniers mois.