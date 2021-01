Stratégie : les quatre meilleurs fonds US 2020

Le quotidien américain des affaires se base sur les données Refinitiv Lipper pour souligner que les fonds d'actions américaines diversifiés ont gagné en moyenne 19,1% l'année dernière, ce qui est bien sûr inférieur au Nasdaq mais qui dépasse assez nettement les 7,2% de gains du Dow Jones et même les 16 % de hausse du S&500. Une douzaine de fonds a même affiché des gains supérieurs à 100 %. Nous allons nous intéresser à certains d'entre eux un peu après. Globalement, les fonds concernés ont une approche très "croissance" de l'investissement et sont par conséquent risqués, d'autant qu'ils sont pour partie positionnés sur des petites et moyennes capitalisations. Le WSJ souligne que l'un des "facteurs X" de l'année 2020 était Tesla : les fonds qui en avaient se sont souvent retrouvés au sommet du classement. En outre, les meilleures gestions contenaient souvent des entreprises technologiques dont l'activité a été dopée par la distanciation physique, ce qui a évidemment eu un effet accélérateur.

Voici donc les quatre premiers fonds du classement, dont deux sont gérés par la même équipe, avec leurs principales positions au début de l'année 2021 :