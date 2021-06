Stratégie : l'inflation et les résultats ne font pas bon ménage

Non, l'inflation n'est pas bonne pour les résultats . Cette idée reçue est battue en brèche par les travaux de Liberum. A court terme, l'inflation est effectivement positive. Mais elle "entraîne une baisse de la croissance des bénéfices 12 mois plus tard, car les entreprises peinent à répercuter la hausse des prix des intrants sur les clients et les marges sont comprimées".

Les bénéfices remontent moins vite que les analystes ne l'anticipent. La croissance des bénéfices ne se rétablit en général qu'au cours de la deuxième année suivant la récession. Les analystes misent actuellement sur une ascension extrêmement rapide. Or malgré le caractère atypique de la récession de 2020, Liberum a déterminé que les profits aux Etats-Unis et en Europe continentale ont subi une récession typique (au Royaume-Uni, le choc a été plus rude). "Non, cette fois ce n'est pas différent" selon la banque, qui s'attend à des déceptions sur les résultats d'entreprises au second semestre, parce que les analystes auront été trop optimistes. Il pourrait donc y avoir un choc sur les marchés actions au S2. Mais d'un autre côté, Liberum est bien plus optimiste pour le marché sur 2022. Une question de phasage donc, mais avec un impact psychologique non négligeable sur les marchés boursiers.

Un point intéressant mis en lumière par l'étude est que l'évolution de l'inflation et la pentification de la courbe de rendement importent plus que le niveau d'inflation ou la trajectoire de la courbe de rendement. En d'autres termes, "plus l'inflation augmente rapidement, plus les entreprises luttent pour défendre leurs marges et plus la croissance des bénéfices diminue", précise Liberum. Quant à la courbe de rendement, "plus la courbe des rendements s'accentue, plus la croissance des bénéfices des entreprises est réduite". Par conséquent, les mouvements rapides sont les plus dommageables car les entreprises n'ont pas la vélocité suffisante pour s'adapter. C'est l'une des raisons pour lesquelles la banque pense que les trajectoires de bénéfices ne sont pas correctement anticipées à l'heure actuelle par les analystes. "La pentification rapide de la courbe des taux et l'augmentation rapide de l'inflation ont probablement déjà fait suffisamment de dégâts pour réduire considérablement la croissance des bénéfices au cours des 12 prochains mois", selon les auteurs, qui pensent toutefois que 2022 sera plus dynamique, comme nous l'avons vu précédemment.

Pour évoluer dans un tel environnement, la banque britannique préconise de commencer à chercher des actions de qualité ou affichant un bilan sain (une dette faible). Ou les deux, c’est-à-dire des "QARP" (actions de qualité à prix raisonnable, selon l'acronyme anglo-saxon). Pour les débusquer, le bureau d'études fixe comme critères un ROE de plus de 10%, un ratio dette nette sur Ebitda de moins de 2 et une combinaison favorable entre PER et price to book. Ces dossiers devraient commencer à surperformer au second semestre 2021 et en 2022, si la théorie de Liberum se confirme. Si ce n'est pas le cas, les actions de qualité à prix raisonnable ont toujours leur place dans un portefeuille calibré pour le long terme.