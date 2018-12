Stratégie : quand les vendeurs achètent

La conférence européenne de Berenberg s'est tenue la semaine dernière dans le Surrey. Une 16édition qui a permis de réunir plus de 180 sociétés et plus de 500 investisseurs. A l'heure du bilan, la banque allemande en a profité pour demander à ses équipes de vente quelles étaient les rencontres avec les entreprises qui les avaient le plus marqué. Des commentaires émanant de vendeurs donc, que Berenberg a toutefois confrontés avec la réalité et la couverture de ses analystes. Quelques dossiers français se distinguent. C'est le cas de Total Eurofins (cité par deux vendeurs) et Solutions 30 . Voici le parcours de ces dossiers cette année par rapport au STOXX Europe 600 :