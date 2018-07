Stratégie : sell in August and go away ? 0 0 30/07/2018 | 14:43 Envoyer par e-mail :

Mais le mois d'août reste une période atypique, comme l'a rappelé il y a quelques jours Patrick Rejaunier qui a listé quelques étés meurtriers . Les statistiques ne mentent d'ailleurs pas. Si vous deviez éviter absolument un mois pour investir en vous basant sur les probabilités, ce serait août : le tableau ci-dessous montre le nombre de fois où le CAC 40 dividendes réinvestis a terminé dans le rouge sur les 30 dernières années. Le huitième mois de l'année est le pire : 19 baisses sur 30 ans. Au palmarès des meilleurs mois boursiers depuis 1987, la première apparition d'août ne ressort d'ailleurs qu'au 43ème rang (+6,8% en 2009).

Nombre de baisses pour chaque mois sur le CAC40 GR depuis 30 ans (Source Zonebourse / Anaïs Lozach) - Cliquer pour agrandir



L'avis du professionnel



Donnons la parole aux experts d'Amundi, qui viennent de publier leur stratégie d'investissement pour le mois d'août. "A court terme, il semble trop prématuré d'anticiper un marché baissier", écrivent-ils, tout en concédant que l'équation devient de plus en plus complexe pour les investisseurs. Ils préconisent d'exploiter les opportunités dans les segments qui peuvent encore profiter de l'extension du cycle, comme les actions américaines et la migration vers les thématiques nouvelles, ce qui a déjà démarré en Europe avec la rotation en faveur des valeurs défensives.



A plus long terme, Amundi conseille de trouver de bons points d'entrée sur des actifs qui ont déjà bien intégré un scénario négatif (comme ceux des pays émergents). Enfin, le renforcement du risque doit pousser à accroître la résistance des portefeuilles : amélioration de la qualité crédit, accroissement des amortisseurs de liquidité et déconcentration des actifs. Parmi les principales convictions de la gestion, figurent les Etats-Unis, son marché préféré à l'heure actuelle. En Europe "sans devenir défensif à outrance, nous pensons qu'il faut davantage insister sur la qualité et la value pour bâtir des portefeuilles plus résistants. Au niveau sectoriel, nous voyons des opportunités dans l'énergie, la technologie et le luxe", conclut l'équipe de stratégie.



Pas de panique donc à ce stade. Mais quelques précautions à prendre avant de couper le smartphone.



