Straumann a poursuivi sa croissance au 1er trimestre

Zurich (awp) - Straumann a entamé 2022 sur de solides bases. Poursuivant sur la lancée de l'an dernier, l'équipementier bâlois de l'industrie chirurgico-dentaire a vu ses ventes bondir au premier trimestre de plus d'un quart (25,4%) en un an à 588,9 millions de francs suisses, une valeur record. La croissance organique, soit à périmètre de consolidation et taux de change constants, s'est inscrite à 27,1%.

En monnaies locales uniquement, les ventes ont crû de 27,9%, les effets de change ayant quelque peu pesé sur l'évolution des revenus en francs suisses, indique jeudi Straumann.

La performance a largement dépassé les attentes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient anticipé des revenus moyens de 535,6 millions de francs suisses et une croissance organique de 14,8%.

L'afflux de patients dans les cliniques dentaires est resté globalement élevé dans la plupart des pays, à l'exception de la Chine, conséquence des mesures de confinement mises en oeuvre dans plusieurs grandes villes de l'Empire du Milieu afin de lutter contre la propagation du variant Omicron du Covid-19, indique l'entreprise établie à Bâle. Toutes les régions ont réalisé une performance de choix.

La croissance des ventes a notamment été soutenue par la commercialisation de nouveaux implants pour la restauration immédiate.

Evoquant la suite de l'exercice, l'entreprise se veut confiante et confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année, malgré les incertitudes géopolitiques et les répercussions possibles de Covid-19. La société rhénane vise une croissance organique à deux chiffres dans le bas de la fourchette et une marge d'environ 26%. L'entreprise est cependant connue pour ses objectifs conservateurs. D'ici à 2030, Straumann anticipe un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs suisses par an.

vj/fr