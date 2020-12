Stress-tests bancaires : des outils d'analyse prudentielle – Épisode 1

Publié le 22/12/2020

Afin de protéger les banques des chocs macroéconomiques et financiers, les autorités prudentielles mobilisent de nombreux outils d'analyse du risque, dont les tests de résistance ou stress-tests. Que sont-ils ? À quoi servent-ils ? Ce billet l'explique et va de pair avec un second billet sur le stress « grandeur nature » de la crise de la Covid sur les banques.

Anticiper l'adversité et s'assurer du bon financement de l'économie par les banques Les tests de résistance ou stress-tests ont fait leur apparition dans le cadre réglementaire avec les accords de Bâle II en 2004 : ces accords ont permis aux banques de développer leur propre modélisation des risques pour calculer leurs besoins en capital. En contrepartie, il est apparu nécessaire pour les superviseurs de disposer d'outils de stress-tests afin de vérifier la robustesse de ces modèles vis-à-vis d'un scénario économique et financier dégradé. La grande crise financière de 2008 a renforcé l'utilité de ces exercices, notamment pour évaluer et communiquer sur la capacité des banques à résister à des chocs d'une telle ampleur, et a conduit à l'instauration de grands principes par le Comité de Bâle en 2009. Les stress tests sont devenus récurrents à l'échelle européenne depuis 2009 et sont menés tous les deux ans par l'Autorité bancaire européenne. Ils consistent à simuler l'impact d'une crise économique et financière sur chacune des banques testées, et, de là, sur la solidité du système bancaire. Depuis 2009, 6 exercices de stress-tests européens ont été menés avec, à chaque fois, un processus en trois étapes (Graphique 1) : la définition d'un scenario adverse unique et propre à chaque pays qui consiste à fixer des trajectoires dégradées pour les valeurs macroéconomiques et financières pertinentes à l'horizon du stress envisagé (généralement trois ans) : taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB), taux de chômage, taux d'intérêt, prix des actions et prix de l'immobilier sont au cœur des variables simulées. C'est le Comité Européen du Risque Systémique (CERS ou ESRB) qui est en charge de l'élaboration de ces scenarii et en publie leur contenu pour tous les pays de l'UE (cf. CERS, 2020 pour le scénario du stress-test prévu en 2020 mais reporté en raison de la crise de la Covid).

une étude d'impact, effectuée par les banques, visant à évaluer les conséquences de ce scénario adverse sur leur bilan (notamment sur les revenus tirés de leurs activités, les fonds propres, les risques associés aux différents types d'actifs détenus). L'ABE (Autorité bancaire Européenne ou EBA en anglais) coordonne cet exercice et s'assure de la cohérence des évaluations des risques faites par les banques, en étroite coopération avec la Banque Centrale Européenne (BCE) et les autorités nationales de supervision (en France, l' Autorité de contrôle prudentiel et de résolution -ACPR). Les autorités publient les résultats sur leurs sites internet parfois sous forme individuelle, ou en agrégé pour éviter des effets de stigmatisation ;

une réponse prudentielle : si le stress-test fait apparaître un niveau de capital insuffisant pour une institution, signalant qu'elle ne dispose pas d'un niveau de fonds propres lui permettant d'absorber le choc résultant du scénario adverse, le superviseur peut alors mettre en œuvre un certain nombre d'actions correctrices pouvant inclure un plan de recapitalisation. Dans le cadre du Mécanisme Unique de Supervision (MSU), cette réponse relève de la responsabilité de la BCE, qui agit en étroite collaboration avec les superviseurs nationaux. Le ratio de capital : thermomètre du stress-test La perte en capital lors d'un stress-test s'exprime en baisse du « ratio de capital ». Le Graphique 2 est une version très simplifiée d'un bilan bancaire : le capital (c'est-à-dire les fonds propres) sert notamment à couvrir les pertes non anticipées par la banque sur ses actifs.

Graphique 2 : Bilan simplifié d'une banque

Le ratio de capital (ou de solvabilité) représente la quantité de fonds propres en pourcentage de l'actif (bilanciel) pondéré par les risques, soit : Ratio de Capital (%) = Fonds propres / Actif pondéré par les risques Les actifs pondérés par les risques sont définis comme le produit de chaque « ligne d'exposition » d'une banque multipliée par une pondération qui reflète son niveau de risque. Certains actifs sont ainsi considérés « sans risque » et se voient attribuer une pondération nulle (0%), comme certains titres d'État ou prêts garantis, alors que d'autres, très risqués, peuvent être affectés de pondérations allant jusqu'à 1250% (soit une couverture complète de l'actif par du capital pour un ratio de capital réglementaire fixé à 8%) dans le cas, par exemple, des expositions sur les actions. Ce ratio est donc un thermomètre utile et sa détérioration peut être le résultat (i) d'une baisse du capital liée à des pertes (effet numérateur) et/ou (ii) d'une hausse des actifs pondérés (effet dénominateur). La Graphique 3 présente les ratios de capital en décembre 2019 pour les 22 plus grands groupes bancaires de l'Union Européenne. Une banque sera considérée comme fragile à l'issue du stress-test si son ratio de capital dans le scénario de stress passe en dessous du ratio minimum exigé par la réglementation et qui est propre à chaque institution en fonction des risques auxquels elle est exposée.

Graphique 3 : Ratios de solvabilité (%). Note : il s'agit des 22 plus grands groupes bancaires de l'UE à fin 2019. Données disponibles à fin 2019. Source : SNL.