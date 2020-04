Submergé par le Covid-19, l'Etat de New York appelle à l'aide

NEW YORK, 3 avril (Reuters) - Avec 562 décès supplémentaires en 24 heures, l'Etat de New York frôle désormais les 3.000 morts provoquées par le Covid-19 et a besoin d'une aide fédérale, a déclaré vendredi le gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo.

C'est le bilan quotidien le plus lourd qu'ait vécu l'Etat depuis l'apparition de l'épidémie.

"L'Etat de New York est en crise, aidez New York", a-t-il dit, déclarant lors d'un point de presse à Albany, la capitale de l'Etat, que les hôpitaux, saturés, étaient devenus dans les faits des services d'urgence pour malades du Covid-19.

Au total, le quatrième Etat le plus peuplé du pays compte désormais 102.863 cas confirmés de contamination par le SARS-CoV-2, 10.500 de plus que la veille. Le bilan des décès est passé en une journée de 2.373 à 2.935.

"C'est une catastrophe nationale", a insisté le gouverneur Cuomo sur son compte Twitter, soulignant que les Etats avaient besoin de l'aide fédérale.

"Aucun Etat (du pays) ne peut se procurer tous les respirateurs artificiels dont il a besoin. Il nous faut un déploiement national de ressources qui suivent les besoins." (Maria Caspani version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)