Subway a conclu un accord avec un franchisé principal pour ouvrir près de 4 000 nouvelles sandwicheries en Chine continentale au cours des 20 prochaines années.

L'expansion internationale est une stratégie de croissance clé pour la chaîne privée américaine, qui est au milieu d'un plan de redressement qui s'appuie également sur des restaurants remodelés, des menus actualisés et une campagne de marketing spectaculaire.

Alors qu'elle cherche à se développer à l'étranger, la société a fermé des milliers d'établissements aux États-Unis en raison d'une série de problèmes, notamment une expansion excessive et des remises qui ont érodé les bénéfices des franchisés.

Malgré cela, les ventes mondiales comparables de Subway ont augmenté de 12,1 % au premier trimestre.

D'autres entreprises renforcent également leur présence en Chine, notamment Starbucks, qui prévoit d'ouvrir 3 000 nouveaux magasins dans ce pays d'ici à 2025.

L'accord conclu par Subway avec le franchisé principal Shanghai Fu-Rui-Shi Corporate Development Co Ltd (FRS) est le plus important de l'histoire de Subway. FRS est financé par un consortium d'investisseurs privés, dont Asia Investment Capital.

FRS obtiendra les droits exclusifs de gestion et de développement de tous les établissements Subway en Chine. Les 4 000 nouveaux restaurants représenteraient une multiplication par sept de l'implantation actuelle de Subway dans ce pays.

"La Chine est un marché clé qui offre d'importantes possibilités de croissance à long terme, et nous sommes impatients de faire vivre l'expérience Subway à encore plus de clients dans la région", a déclaré le directeur général de Subway, John Chidsey, dans un communiqué. (Reportage de Hilary Russ ; Rédaction de Lincoln Feast)