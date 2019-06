Indigo Group annonce le succès du pricing de deux nouvelles émissions sur les marchés obligataires :

Abondement de 100 millions d'euros sur une souche obligataire existante

Une émission de 100 millions d'euros a été réalisée sous forme d'un abondement de la souche initiale de 700 millions d'euros de maturité 19 Avril 2028 et de coupon 1.625%.

Société-Générale et CACIB ont agi comme chefs de file de l'émission obligataire.

Placement privé de 150 millions d'euros

Un placement privé de 150 millions d'euros a été émis dans un format NSV allemand de maturité 20 ans (4 Juillet 2039) portant un coupon annuel de 2.250%.

Goldman Sachs International a agi en tant qu'arrangeur de la transaction.

Ces deux transactions permettent à Indigo Group d'accroître sa liquidité en vue de poursuivre le développement de son portefeuille long-terme. Avec ces nouvelles émissions, le groupe diversifie ses sources de financement et étend le profil de maturité de sa dette avec des placements à long terme tout en bénéficiant de conditions de marché attractives.

Indigo Group est notée BBB/Stable par Standard & Poor's.

Indigo Group

A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 961,4 millions d'euros et 307,7 millions d'euros (données Global

Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d'environ 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur d'environ 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

www.group-indigo.com

