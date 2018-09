Paris, le 13 septembre 2018 – Amboise SAS[1] se félicite du succès de son offre publique d'achat visant les titres de la société Altamir, suite à l'annonce définitive des résultats par l'AMF, après la période de réouverture de l'offre.

A la clôture de l'offre publique d'achat réouverte, la société Amboise SAS détient, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Amboise Partners SA[2], 25 100 384 actions ordinaires Altamir[3] représentant autant de droits de vote, soit 68,75%[4] des actions ordinaires en circulation et des droits de vote d'Altamir.

Pour rappel, l'objectif d'Amboise est de favoriser la liquidité du titre en ne détenant, directement ou indirectement, pas plus de 65% des actions et des droits de vote d'Altamir. Amboise s'est engagée à faire ses meilleurs efforts en fonction des conditions de marché afin de reclasser la part des actions ordinaires représentant plus de 65% dans les 6 mois suivant le règlement-livraison de l'offre Réouverte, et d'accroître ainsi le flottant.

Le règlement-livraison de l'offre réouverte interviendra à partir du 20 septembre 2018.

« Je tiens à remercier tous les actionnaires de leur confiance, aussi bien ceux qui ont soutenu le développement d'Altamir ces dernières années et souhaité profiter de cette fenêtre de liquidité, que ceux qui ont fait le choix d'accompagner un projet ambitieux de croissance et de création de valeur sur la durée. Ce projet est fondé sur le maintien des principaux objectifs stratégiques poursuivis par Altamir et sur une évolution de sa politique d'investissement pour tenir compte à la fois de l'offre de produits plus large offerte par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, et pour saisir des opportunités d'investissements sur des marchés porteurs comme l'Asie ou sur des segments de marché dont l'horizon d'investissement dépasse la durée habituelle des fonds de private equity comprise entre 7 et 10 ans. » a déclaré Maurice Tchenio, Président d'Amboise SAS.

[1] Détenue à 100% par Maurice Tchenio

[2] Détenue à 99,9% par Amboise SAS

[3] Dont 1 358 467 actions Altamir acquises et financées par Maurice Tchenio dans le cadre de l'offre

[4] Soit 68,71% du capital composé de 36 512 301 actions ordinaires et 18 582 actions de préférence (Actions B)

