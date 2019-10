Succès de l'émission obligataire de Tikehau Capital pour un montant de 500 millions d'euros à 7 ans

Regulatory News:

Le présent communiqué n’est pas destiné à être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans un quelconque pays dans lequel la publication, diffusion, transmission ou distribution du présent communiqué est illégale.

Tikehau Capital (Paris:TKO) annonce aujourd’hui avoir procédé avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros à échéance octobre 2026. Cette émission d’obligations « senior unsecured » est assortie d’un coupon fixe annuel de 2,25%. Les obligations ont fait l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers. Le règlement-livraison est prévu le 14 octobre 2019.

L’émission se situe dans la fourchette haute de l’objectif de 300 millions d’euros à 500 millions d’euros fixé initialement, et confirme la confiance portée dans la qualité de crédit de Tikehau Capital. L’émission a été placée auprès d’une base diversifiée d’une centaine d’investisseurs institutionnels, et a été souscrite à 70% par des investisseurs internationaux. Pour mémoire, l’agence de notation financière Fitch Ratings a attribué en janvier 2019 une notation Investment Grade (BBB-) à Tikehau Capital, assortie d’une perspective stable. Les obligations sont également notées BBB- par Fitch Ratings.

Le produit de de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Tikehau Capital, qui se réserve également la possibilité de rembourser des facilités de crédit existantes. Cette émission vient renforcer durablement les ressources financières du Groupe et allonger la maturité moyenne de sa dette.

Caractéristiques de l’émission obligataire :

Montant total de l’émission 500 m€ Echéance 14 octobre 2026 Taux d’intérêt annuel 2,25% Cotation Euronext Paris

Le placement obligataire a été mené par BNP Paribas et Société Générale en tant que Global Coordinators et Joint Lead Managers, ainsi que par Banca IMI S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et UniCredit Bank AG en tant que Joint Lead Managers.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 23,4 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Luxembourg, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

