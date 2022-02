Succès de l'offre publique d'achat initiée par Phast Invest, agissant de concert avec les actionnaires historiques, visant les actions Prodware

Réouverture de l’offre du 7 au 18 février 2022

La société Phast Invest, agissant de concert avec Messieurs Philippe Bouaziz, François Richard, Alain Conrard, Stéphane Conrard et la société S&Audit (les « Actionnaires Historiques » et, ensemble avec Phast Invest, le « Concert »), se félicitent du vif succès de l’offre publique d’achat initiée par Phast Invest visant les actions de la société Prodware (Paris:ALPRO) (l’ « Offre »).

Selon l’avis de résultat publié le 31 janvier par l’AMF (www.amf-france.org), 3 661 142 actions ordinaires ont été apportées à l’Offre, permettant ainsi au Concert de détenir un nombre total de 6 646 481 actions1, représentant 85,78 % du capital et 85,15 % du total des droits de vote de Prodware2.

Conformément à son règlement général, l’AMF a annoncé, le 1er février 2022, la réouverture de l’Offre pour une période allant du 7 au 18 février 2022 (inclus).

L’Offre réouverte permettra aux actionnaires n’ayant pu apporter leurs actions de le faire au même prix, soit 8,80€ par action. Elle portera sur la totalité des actions ordinaires existantes de Prodware3 non détenues par le Concert, soit un nombre maximum de 804 314 actions ordinaires Prodware.

La note d’information de Phast Invest et la note en réponse de Prodware, telles que visées par l’AMF le 21 décembre 2021 sous les numéros 21-539 et 21-540 respectivement, ainsi que les autres informations relatives à ces sociétés, sont disponibles sur les sites internet respectifs de l'AMF (www.amf-france.org) et de Prodware (www.prodwaregroup.com/investisseurs), et peuvent également être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de Prodware et Banque Degroof Petercam SA.

Stéphane Conrard, Directeur Général Délégué de Prodware et Président de Phast Invest, indique :

« Nous tenons à remercier tous les actionnaires qui ont apporté leurs titres à l’offre publique initiée par Phast Invest et qui a reçu le soutien du Conseil d’Administration de Prodware. Compte-tenu du succès rencontré par l’offre, celle-ci sera réouverte pour permettre à ceux qui n’auraient pas pu y participer, de le faire, au même prix de 8,80€ par action ».

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation d’une offre vente de titres Prodware.

Il est fortement recommandé aux actionnaires et aux autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à l'Offre, lesquels sont susceptibles de contenir des informations importantes sur Phast Invest, Prodware et l'Offre.

L'Offre n'est pas ouverte au public dans les juridictions où son lancement est soumis à des restrictions légales.

La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans des pays où ce communiqué de presse est publié, diffusé ou distribué sont tenues de se renseigner sur ces restrictions et de s'y conformer. Phast Invest et Prodware déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions.

1 Le nombre total d’actions et de droits de vote Prodware détenus par le Concert ne tient pas compte des 294 829 actions auto-détenues au 28 janvier 2022 par Prodware.

2 Sur la base d'un capital composé de 7 748 042 actions (dont 4 624 actions de préférence en circulation et 2 418 actions de préférence à annuler) représentant au plus 9 448 105 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général, au 31 janvier 2022.

3 A l’exclusion des 294 829 actions auto-détenues par Prodware au 28 janvier 2022.

