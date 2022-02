Succès de l'offre publique d'acquisition visant les actions de la société SQLI

Regulatory News:

L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a publié lundi 31 janvier 2022 le résultat définitif de l’offre publique d’acquisition initiée par Synsion BidCo, société contrôlée par un fonds d’investissement géré par des entités elles-mêmes contrôlées par DBAY Advisors Ltd (« DBAY Advisors ») (Paris:SQI) portant sur les actions de la société SQLI non détenues par Synsion BidCo (l’« Offre »). Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 3.013.010 actions ont été apportées à l’Offre, permettant à Synsion BidCo de détenir 65,30% du capital et 62,48% des droits de vote de SQLI sur la base du nombre d’actions en circulation à la date de clôture de l’Offre. L’Offre connaît donc une suite positive.

L’avis de résultat publié par l'AMF le 31 janvier 2022 est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Réouverture de l’Offre

Conformément au règlement général de l’AMF, l’Offre sera réouverte du 2 février 2022 au 15 février 2022 (inclus). Cette réouverture permettra aux actionnaires n’ayant pas apporté leurs actions de le faire dans des conditions inchangées et notamment au même prix de trente-et-un euros (31 €) par action SQLI.

Synsion BidCo confirme par ailleurs son intention de demander à l’AMF la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire, dans l’hypothèse où le nombre d’actions non présentées à l’Offre par les actionnaires minoritaires de SQLI ne représentent pas, à l’issue de l’Offre réouverte, plus de 10 % du capital et des droits de vote de SQLI.

Mise à disposition des documents relatifs à l’Offre

La note d’information établie par Synsion BidCo et la note en réponse établie par SQLI, relatives à l’Offre, telles qu’approuvées par l’AMF le 21 décembre 2021 respectivement sous le visa n°21-533 et n°21-534, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Synsion BidCo et SQLI, déposées auprès de l’AMF le 21 décembre 2021 et diffusées le 22 décembre 2021, sont disponibles sur les sites Internet respectifs de Synsion BidCo (www.dbayadvisors.com), de SQLI (www.sqli.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

A propos de DBAY ADVISORS

DBAY Advisors est une société de gestion d'actifs basée et réglementée sur l'île de Man, qui investit dans des actions cotées, mais aussi dans des instruments non cotés. DBAY Advisors soutient les équipes dirigeantes et les assiste dans le processus de croissance de leurs entreprises.

Compte tenu de son réseau mondial et de son expérience, DBAY Advisors bénéficie d'une solide expertise en matière de relance des stratégies commerciales, des processus et de développement des activités à l'échelle internationale.

En particulier, DBAY Advisors possède une solide connaissance du secteur technologique grâce à des participations majoritaires dans des entreprises telles que Unlimited Group, une agence de marketing digital dotée d'une équipe commerciale reconnue; Harvey Nash, une entreprise intégrée de premier plan dans le domaine des technologies de pointe et de l'externalisation, d'envergure mondiale (États-Unis, Europe et Asie) ; et plus récemment, Telit, un leader mondial dans le domaine des équipements et des logiciels de l'Internet des objets (IoT). Il est attendu que SQLI bénéficie d'opportunités de collaboration avec d'autres investissements de DBAY.

Avertissement

Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays.

L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Ce communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

DBAY Advisors et Synsion BidCo déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.

