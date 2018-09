Succès de l’opération d’actionnariat salarié Sequoia 2018 : 38 000 collaborateurs de Veolia choisissent de souscrire

Regulatory News :

Ouverte à 115 000 salariés dans 29 pays, la 8ème opération d’offre d’actions réservée aux salariés du Groupe Veolia (Paris:VIE), Sequoia 2018, a vu son taux de souscription global dépasser les 33 %. Ainsi, 1 salarié sur 3, soit 38 000 collaborateurs de Veolia, a choisi d’investir dans ce plan, pour un montant total de 34 millions d’euros(*).

Sequoia 2018, dont l’objectif était d’associer le plus grand nombre de salariés à la performance de l’entreprise, se place au premier rang des opérations d’actionnariat salarié de Veolia intervenues depuis 2004.

L’augmentation de capital en résultant se solde par l’émission de 2 228 518 actions nouvelles. Au 21 septembre 2018, cette émission porte le nombre total d’actions Veolia Environnement en circulation à 552 690 410 actions (**).

Les caractéristiques principales de cette offre ont été décrites dans le communiqué du 3 mai 2018 annonçant le lancement de cette opération (www.veolia.com).

(*) Ces chiffres ne tiennent pas compte d’une offre encore en cours de déploiement au Royaume-Uni sous forme de « share incentive plan ».

(**) Soit un total de 565 593 341 actions, y compris l'autodétention.

...

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 55 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 25,12 milliards d’euros. www.veolia.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180924005800/fr/