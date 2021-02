Succès historique : HRS, plus importante introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris depuis sa création. Montant du placement : 84,6 M€, pouvant être porté à 97,3 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation

Augmentation de capital d'un montant de 73,6 M€

Exercice intégral de la clause d'extension pour 11,0 M€

Prix de l'introduction en bourse fixé à 25,30 € par action (haut de la fourchette indicative)

Demande globale de de 416,6 M€ 1 , soit une sursouscription de 5,7 fois (325,8 M€ dans le cadre du Placement Global et 90,8 M€ dans le cadre de l'Offre au Public)

Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 9 février 2021

Champ-sur-Drac, le 4 février 2021 - Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS ou la « Société »), concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce le très large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS).

L'offre a bénéficié du soutien d'investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance de HRS. L'offre a également suscité un très fort intérêt des actionnaires individuels pour accompagner HRS dans son développement et contribuer ainsi aux enjeux autour de la transition énergétique.

Hassen Rachedi, Fondateur Président-Directeur Général, Philippe Bottu, Directeur Général Délégué, et Olivier Dhez, Directeur Business Développement déclarent : « Nous sommes très heureux et fiers du formidable engouement autour de notre introduction en bourse et nous souhaitons remercier vivement de leur confiance, les investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que les actionnaires individuels. Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer notre développement et de jouer un rôle majeur pour la démocratisation de l'hydrogène dans les transports. Disposant de l'offre la plus avancée du marché en matière de stations de ravitaillement en hydrogène, nous sommes prêts à capter le très fort potentiel de croissance de ce marché. Notre ambition est claire : jouer un rôle clé dans la filière hydrogène européenne ».

RÉSULTATS DE L'OFFRE

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très large succès. La demande globale s'est élevée à 16 466 661 titres, dont 12 877 284 pour le Placement Global et 3 589 377 pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription global de 5,7 fois le nombre de titres offerts (soit une demande de 325,8 M€ pour les investisseurs institutionnels européens et 90,8 M€ pour les particuliers). Le taux de sursouscription de l'Offre à Prix Ouvert est de 12,3 fois la part réservée aux ordres émis dans le cadre de l'OPO (i.e. 10% de l'Offre).

Constatant la très forte demande, le Conseil d'administration de HRS, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 25,30 €, soit le haut de fourchette indicative de prix, et a constaté l'exercice intégral de la Clause d'Extension pour un montant de 11,0 M€[2].

Ainsi, 3 052 939 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global et 290 756 actions pour l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 100 actions incluses) seront servis à 12,1% et les ordres A2 (au-delà de 100 actions) à 3,8%.

Dans le cadre de l'Option de Surallocation, exerçable jusqu'au 8 mars 2021, la société HOLDING HR[3], actionnaire principale à hauteur de 77,9 %, a consenti un engagement de prêt et un mandat de vente, portant sur un maximum de 501 554 actions existantes, pour un montant brut maximum de 12,7 M€, susceptible de porter le flottant à 25,4 %[4]. L'exercice éventuel de l'option de surallocation sera sans incidence sur la capitalisation boursière dans la mesure où elle ne porte que sur de la cession d'actions existantes.

Le règlement-livraison des actions interviendra le 8 février 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® Paris à compter du 9 février 2021.

Un contrat de liquidité sera mis en place avec Gilbert Dupont à l'issue de la période de stabilisation. Sa mise en œuvre fera l'objet d'une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : Hydrogen-Refueling-Solutions – Marché : Euronext Growth® Paris – Compartiment « Offre au public » – ISIN : FR0014001PM5 – Mnémonique : ALHRS – ICB Classification : 60102010 - Alternative Fuels – LEI : 894500HQU4W3KIK2A674– Éligibilité PEA et PEA-PME

PRIX DE L'OFFRE

Le prix de l'Offre à Prix ouvert et du Placement Global est fixé à 25,30 € par action, haut de la fourchette indicative de prix.

TAILLE DE L'OPÉRATION

2 907 561 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre. Le produit brut total de l'émission s'élève à 73,6 M€. Après exercice de la clause d'extension pour 11,0 M€, le montant de l'opération a été porté à 84,6 M€

La société HOLDING HR, principale actionnaire et détenue à hauteur de 93,16% par Hassen Rachedi, Fondateur, PDG, a consenti à Gilbert Dupont une Option de Surallocation, exerçable jusqu'au 8 mars 2021, portant sur un maximum de 501 554 actions existantes, pour un montant brut maximum de 12,7 M€.

ALLOCATION DE L'OPÉRATION

Placement Global : un total de 3 052 939 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 77,2 M€ et 91 % du nombre total des titres alloués).

: un total de 3 052 939 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 77,2 M€ et 91 % du nombre total des titres alloués). Offre à Prix Ouvert : un total de 290 756 actions a été alloué aux personnes physiques (soit environ 7,3 M€ et 9 % du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu'à 100 actions incluses) seront servis à 12,1 % et les ordres A2 (au-delà de 100 actions) à 3,8%.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles

Engagement de conservation, sous réserve de certaines exceptions habituelles :

La société HOLDING HR représentant 99,99% du capital de la Société avant l'Offre : 360 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles pour 100% des actions détenues au jour du règlement-livraison, à l'exception d'un maximum de 501 554 actions en cas d'exercice de l'Option de Surallocation.



RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

Avant l'Offre Après l'Offre

Émission à 100%

+ Clause d'Extension Après l'Offre

Émission à 100%

+ Clause d'Extension

+ Option de Surallocation Nombre d'actions et de droits de vote % du capital et de droits de vote Nombre d'actions et de droits de vote % du capital et de droits de vote Nombre d'actions et de droits de vote % du capital et de droits de vote Hassen Rachedi 12 253 289 100% 11 817 155 77,9% 11 315 601 74,6% HR Holding 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% Flottant 0 0,0% 3 343 695 22,1% 3 845 249 25,4% Total 12 253 290 100% 15 160 851 100% 15 160 851 100%

PROCHAINES ÉTAPES DE L'OPÉRATION

8 février 2021 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global. 9 février 2021 Inscription et début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris Début de la période de stabilisation éventuelle. 8 mars 2021 Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation Fin de la période de stabilisation éventuelle.

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, Zone Artisanale des Viallards, 38560 Champ-sur-Drac, ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.hrs-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

INTERMÉDIAIRES ET CONSEILS FINANCIERS

GILBERT DUPONT

GROUPE SOCIETE GENERALE PORTZAMPARC

BNP PARIBAS GROUP LAZARD FIELDFISHER

BK AVOCATS D'AFFAIRES Coordinateur global,

Chef de File et Teneur de Livre associé,

Listing Sponsor Chef de File et Teneur de Livre associé Conseil Conseils juridiques PARENTHESE FINANCE CONSEILS D'EXPERTS BBM GROUPE

MAZARS ACTUS

finance & communication Conseil financier Experts comptables Commissaires

aux comptes Communication financière

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse de HRS sur

www.hrs-bourse.com

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€.

Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. (code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS)

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

AVERTISSEMENTS

Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS dans un quelconque pays.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). L'approbation du prospectus par l'AMF ne constitue pas un avis favorable sur HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

S'agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future de la Société ainsi qu'à l'environnement dans lequel la Société évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d'enregistrement et dans le chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la note d'opération.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle de la Société. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

[1] Sur la base du prix de l'action fixé à 25,30€

[2] La Société ne recevra aucun produit de la cession des actions dans le cadre de la Clause d'Extension

[3] Société détenue à hauteur de 93,16% par Hassen Rachedi, Fondateur et PDG

[4] La Société ne recevra aucun produit de la cession des actions dans le cadre de l'Option de Surallocation

