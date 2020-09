Succession au département “Fundamental Equity” de DPAM 0 28/09/2020 | 17:22 Envoyer par e-mail :

Après plus de 30 années dans l'industrie, Guy Lerminiaux quittera le domaine de l'investissement pour profiter des fruits bien mérités de son travail.





DPAM a annoncé la succession de son responsable des investissements (CIO) Fundamental Equity. Dans le cadre de cette transition naturelle, Guy Lerminiaux passera officiellement les rênes de DPAM Fundamental Equity à son successeur et collègue de longue date, Alexander Roose. Il transmettra également la responsabilité des stratégies actions européennes et de la zone euro à son cogérant actuel Koen Bosquet, CFA.Après plus de 30 années dans l'industrie, Guy Lerminiaux quittera le domaine de l'investissement pour profiter des fruits bien mérités de son travail.