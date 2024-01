La série "Succession", qui porte sur la dynastie des médias, est la favorite des Emmy Awards qui se dérouleront lundi, après la grève.

La série de HBO sur la famille Roy est en tête des nominations avec 27 noms pour sa quatrième et dernière saison, celle qui a résolu la question de savoir qui gagnerait la bataille pour le contrôle d'un empire commercial mondial.

Le gala sur tapis rouge sera retransmis en direct du centre de Los Angeles sur le réseau de télévision Fox à partir de 20 heures, heure de l'Est (0100 GMT).

"Je pense que ce sera une grande soirée pour 'Succession'", a déclaré Joyce Eng, analyste principale des prix pour le site web Gold Derby, faisant écho aux prédictions de nombreux autres acteurs d'Hollywood.

La série est considérée comme la favorite pour le prix de la meilleure série dramatique, qu'elle a déjà remporté à deux reprises.

Les séries comiques sont plus difficiles à départager, selon les experts, qui étaient divisés entre "Ted Lasso", la série d'Apple TV+ sur un club de football britannique plein d'entrain, et la comédie dramatique "The Bear" de Walt Disney's FX, qui se déroule dans un restaurant.

Près des deux tiers des émissions nominées provenaient de plateformes de diffusion en continu, soit la part la plus élevée jamais atteinte, selon les données de Gracenote de Nielsen.

Kieran Culkin et Sarah Snook, stars de "Succession", font partie des acteurs en lice pour les trophées, tout comme le duo Jeremy Allen White et Ayo Edebiri de "The Bear", ainsi que Pedro Pascal et Bella Ramsey de "The Last of Us".

Les organisateurs profiteront de la 75e édition des Emmys pour rendre hommage aux séries télévisées classiques en réunissant les acteurs et en organisant d'autres moments. "Cheers, Game of Thrones, The Sopranos et All in the Family figurent parmi les émissions qui seront célébrées. Deux actrices dont le nom n'a pas été révélé joueront Lucy et Ethel pour commémorer "I Love Lucy".

Les Emmys, les plus grandes récompenses de la télévision, ont normalement lieu en septembre, mais ils ont été retardés en raison de la grève des scénaristes et des acteurs. Les lauréats ont été choisis par les quelque 20 000 interprètes, réalisateurs, producteurs et autres membres de la Television Academy lors d'un vote qui s'est déroulé en août dernier.

La cérémonie de remise des prix a été déplacée au lundi, qui coïncide avec le jour férié Martin Luther King Jr. aux États-Unis.

Le comédien et animateur Anthony Anderson, qui a déjà joué dans la série "Black-ish", a déclaré que l'émission était dirigée par une équipe de production et un maître de cérémonie entièrement afro-américains pour la première fois.

"Je suis ravi de faire partie de cette équipe, d'écrire l'histoire devant et derrière la caméra en ce jour si spécial", a déclaré M. Anderson avant l'événement.

Le comédien a également adressé un avertissement aux gagnants : Ne vous éternisez pas. Au lieu d'un groupe de musique pour encourager les orateurs à conclure, Anderson a désigné sa mère, connue sous le nom de Mama Doris, comme l'"exécuteur" de la soirée.