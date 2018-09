Suède-Légère avance pour le centre droit, progression de l'extrême droite-sondage

STOCKHOLM, 9 septembre (Reuters) - La coalition de centre droit a recueilli 39,6% des suffrages aux élections législatives organisées dimanche en Suède, devançant de très peu l'alliance de centre gauche créditée de 36,4% des voix, montre un sondage sortie des urnes publiés par la SVT.

Les Démocrates de Suède, une formation d'extrême droite, ont quant à eux obtenu 19,2% des suffrages, un score qui confirme la progression que laissaient entrevoir les récentes études d'opinion.

Un autre sondage sortie des urnes, publié quelques minutes plus tôt par la chaîne de télévision TV4, les situait à 16,3% des voix et donnait une légère avance à la coalition de centre gauche (41%) sur celle de centre droit (40,1%). (Niklas Pollard et Johannes Hellstrom, Nicolas Delame pour le service français)