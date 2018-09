Suède-Pas de majorité au parlement, progression de l'extrême droite

* Aucun des deux blocs n'obtient la majorité

* L'extrême droite s'estime gagnante

* Le PM social-démocrate exclut de démissionner (Ajoute précisions)

par Johan Sennero et Helena Soderpalm

STOCKHOLM, 10 septembre (Reuters) - La coalition de centre gauche a devancé très légèrement l'alliance de droite aux élections en Suède organisées dimanche et marquées par une nouvelle progression des Démocrates de Suède, une formation d'extrême droite, selon les résultats partiels annoncés par la commission électorale.

Après la quasi-totalité des bulletins dépouillés, le bloc de gauche a recueilli 40,6% des voix contre 40,3% pour l'alliance de droite, aucun des deux n'obtenant donc de majorité.

Cela donne à la coalition de gauche, qui réunit le Parti social-démocrate au pouvoir, les Verts et le Parti de gauche, 144 sièges sur les 349 que compte le parlement. L'alliance de droite en obtient 142.

Le parti des Démocrates de Suède (SD), anti-immigration et eurosceptique, a obtenu 17,6% des voix, contre 12,9% lors des précédentes élections en 2014.

Il réalise ainsi le gain le plus important parmi les partis, avec 63 sièges au parlement, contre 49 auparavant.

Si le score du SD est en deçà des attentes de ses dirigeants, qui envisageaient un score de 20%, il devrait permettre au parti d'avoir un rôle d'arbitre dans la composition du prochain gouvernement.

Quelques minutes après l'annonce des résultats partiels, Jimmie Akesson, chef de file des Démocrates de Suède, s'est posé en vainqueur du scrutin et s'est dit disposé à discuter avec les autres partis, tout particulièrement avec le centre droit.

"Nous allons disposer d'une grande influence sur ce qu'il va se passer en Suède dans les semaines, les mois et les années à venir", a-t-il dit lors d'un rassemblement de ses partisans.

Akesson, dont le parti est entré au parlement en 2010, avait déjà fait savoir qu'il s'opposerait à tout gouvernement qui ne prendrait pas en compte ses inquiétudes sur la politique migratoire.

Il a appelé Ulf Kristersson, chef de file de l'alliance de centre droit (Modérés, Libéraux, Parti du centre et chrétiens-démocrates), à demander le soutien des Démocrates de Suède pour que l'alliance puisse gouverner ou à se résigner à accepter un nouveau mandat du Premier ministre social-démocrate Stefan Lofven.

"DÉPASSER LES CLIVAGES"

Kristersson a appelé à la démission du Premier ministre, estimant que le gouvernement minoritaire au pouvoir avait "fait son temps", mais a repoussé tout accord avec Akesson.

Il est peu probable que les Démocrates de Suède fassent leur entrée au gouvernement, les alliances de droite et de gauche ayant exclu cette hypothèse lors de la campagne électorale.

Alors que la quasi-totalité des bulletins avaient été dépouillés, Lofven a exclu de démissionner de la tête du gouvernement et a appelé à une coopération entre les partis afin de surmonter l'impasse politique.

"Nous avons deux semaines avant l'ouverture du parlement (...) Aucun parti ne dispose de la majorité. Il est donc naturel de dépasser les clivages politiques pour qu'il soit possible de gouverner la Suède", a-t-il dit devant ses partisans.

L'arrivée en 2015, au plus fort de la crise migratoire en Europe, de 163.000 demandeurs d'asile, soit le plus fort taux par tête d'habitant dans l'UE, a polarisé les électeurs et brisé le consensus politique.

Certains Suédois estiment aussi que leur système social traverse une crise.

L'allongement des listes d'attente pour se faire opérer, la pénurie de médecins et d'enseignants, et l'incapacité de la police à éradiquer la violence dans les banlieues urbaines défavorisées, où les immigrants sont majoritaires, ont ébranlé la confiance des Suédois en leur modèle social.

Bruxelles suit de près le scrutin en Suède, avec la crainte que l'euroscepticisme soit renforcé au sein de l'Union européenne avant les élections européennes de mai prochain.

Lofven pourrait se maintenir à la tête du gouvernement, à moins que l'alliance de droite n'accepte un soutien des Démocrates de Suède - très certainement en contrepartie d'un pouvoir décisionnaire sur la politique migratoire.

Mais il faudra que Lofven surmonte des décennies d'acrimonie entre les deux blocs et obtiennent le soutien de partis composant l'alliance de droite, une hypothèse que ces derniers ont rejeté durant la campagne. (Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)