Stockholm (awp/afp) - L'inflation en Suède est repartie à la hausse de façon inattendue en février, à 12% sur un an, malgré la rapide hausse des taux entamée par la banque centrale pour combattre la flambée des prix.

Confrontée à une nette baisse des cours de sa devise, la couronne, le pays nordique affiche désormais une inflation parmi les plus élevées de l'Union européenne, et la plus forte hors Europe de l'est.

Après avoir été dopée par les prix de l'énergie et de l'électricité à l'automne, la hausse des prix est désormais tirée par la hausse de l'alimentaire, à un niveau jamais vu depuis les années 1950, selon l'office statistique national SCB.

Après avoir atteint en décembre un sommet de 12,2%, un record depuis plus de 30 ans, l'inflation avait commencé à ralentir très légèrement en janvier à 11,7%.

Les économistes s'attendaient en moyenne à voir le rythme rester à son niveau de janvier, mais pas à réaccélérer.

Dans la zone euro, l'inflation a elle ralenti en février pour le quatrième mois consécutif, à 8,5%.

Pour contrer la hausse des prix favorisée par les conséquences de la guerre en Ukraine, la banque centrale suédoise, la Riksbank, a brutalement relevé ses taux depuis l'an dernier.

Le taux directeur est passé de zéro en avril à 3% actuellement, avec une nouvelle hausse d'au moins 0,25 point attendue en avril et sans doute une autre en juin.

En 2023, la banque centrale prévoit une récession de 1,1%, une inflation non ajustée de 8,6% et une remontée du chômage, selon ses dernières prévisions de février.

Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, la Suède est pour l'instant le seul pays de l'UE qui devrait voir son PIB reculer cette année.

afp/ol