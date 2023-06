Stockholm (awp/afp) - La banque centrale suédoise, la Riksbank, a annoncé jeudi un relèvement de son taux directeur de 0,25 point de pourcentage à 3,75%. Il atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis près de 15 ans, en raison de la persistance de l'inflation.

"Les augmentations du taux directeur de la Riksbank ont un effet, mais pour que l'inflation revienne à l'objectif de 2% dans un délai raisonnable, la politique monétaire doit être resserrée davantage", a déclaré la banque centrale dans un communiqué. C'est la sixième fois de suite que la banque centrale relève son taux directeur.

"Le taux directeur devrait être relevé au moins une fois de plus cette année", a annoncé la Riksbank. L'inflation, qui avait atteint un pic de 12,3% en glissement annuel en décembre, inobservé depuis plus de 30 ans, a depuis reculé, passant à 10,5% en avril et 9,7% en mai.

Une évolution dûe essentiellement à un recul très important des prix énergétiques, selon la banque. Pour l'ensemble de l'année 2023, la banque centrale s'attend à ce que le PIB suédois se contracte de 0,5% et prévoit une inflation non ajustée de l'évolution des taux d'intérêt de 8,9%.

afp/vj